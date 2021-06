La anunciada sanción de 'Supervivientes' a Sandra Pica por hablar de más se queda en nada

Noticias relacionadas Gloria Camila llama “comeculos” a Belén Rodríguez porque le pidió empatía con su hermana Rocío Carrasco

Supervivientes llevaba varios días anunciando que Sandra Pica recibiría una sanción por haber filtrado información del exterior a los concursantes durante su visita a los Cayos. Este lunes, la novia de Tom Brusse ha tenido que hacer frente a esas acusaciones en el plató de Conexión Honduras.

Jorge Javier Vázquez había advertido el jueves de que la organización sabía "perfectamente" quién había hablado más de la cuenta. "Ha sido Sandra Pica la que ha largado más de la cuenta y recibirá su castigo", expresaba. Sin embargo, el reality no tiene pruebas de la infracción de la joven ni podrá sancionarla, puesto que no es concursante del programa, por lo que el reiterado anuncio de la penalización ha resultado ser humo.

La exparticipante de La isla de las tentaciones se ha mostrado sorprendida de ser señalada por el programa. "Estoy intentando entender algo", explicaba a Jordi González. "Estamos intentado entender algo nosotros. Si de repente en los Cayos Cochinos se hablan de cosas que solo se hablan en España… creemos que hay filtraciones", le repondía el presentador.

Sandra Pica ha respondido a las acusaciones de haber filtrado información en los Cayos Cochinos. Mediaset

"Estoy tranquila, sé con quién me he relacionado y las preguntas que me han hecho. No es que no haya querido decir si hay playa o no. Es que le dije que no había", comentaba la joven sobre si reveló a los supervivientes la existencia de Playa Destierro.

Jordi González ha desvelado que "Supervivientes se hace simultáneamente en Italia y en España", motivo por el que podría haberse dado el caso de que los concursantes hayan visto el palafito que están utilizando en la versión italiana. "¿Pero cómo saben que hay una Playa Destierro con Palito y Lola?", insistía el presentador.

"Olga me preguntó por Rocío. Le dije que estaba bien y que había coincidido alguna vez con ella. Nada más. Gianmarco me preguntó a ver si había vuelto su hermano de Italia y le dije que no se lo podía decir. Se enfadó un poco por no poder decirle algo tan simple", se defendía Sandra.

Finalmente, Jordi zanjaba el asunto reconociendo que Supervivientes no podría sancionar a la supuesta causante de las filtraciones: "Habría una penalización, estaba en el contrato. Pero como no tenemos la prueba no podemos emprender acciones legales contra ti. Pero que tengas claro que has podido cambiar el rumbo del programa", sentenciaba.