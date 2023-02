Quién es Llum Barrera, la actriz que vuelve como invitada a ‘Pasapalabra’ este jueves

Los espectadores de Pasapalabra que sean muy fieles probablemente digan esta tarde eso de “tu cara me suena” al ver a una de las invitadas, Llum Barrera. Y es que poco a poco esta actriz se ha convertido en un rostro imprescindible de nuestra televisión, a la que hemos visto en todo tipo de series, programas y concursos. Incluido el propio Pasapalabra, el cual ya ha visitado en otras ocasiones, tanto en la actual etapa de Antena 3 como en la anterior, en Telecinco.

Nacida en Alcudia, en las islas Baleares, en 1968, Llum Barrera es una actriz, presentadora y humorista española. Tras colaborar en varias series y programas, su popularidad se dispara en el año 2001, cuando presenta junto a Nuria Roca el programa nocturno Nada personal. Su sentido del humor se vuelve una de sus señas de identidad, y seguimos viéndola en otros programas como Un, dos, tres, a leer esta vez y La azotea de Wyoming.

Gracias a su papel en la serie Aquí no hay quien viva, un auténtico fenómeno en audiencias, se consagra como estrella de la pequeña pantalla. En esta serie Llum Barrera dio vida a Carmen, una profesora de universidad que acaba de novia del portero Emilio (Fernando Tejero).

[Pablo Díaz revalida su título de ganador de ‘Pasapalabra’ y vence a Sofía en el ‘Duelo de Campeones’]

Siguiendo con el juego de palabras del inicio, Llum va a Tu cara me suena 2 como invitada, y se convierte en concursante en su tercera edición. Allí deja grandes imitaciones como las de Alaska, Luz Casal o Luis Aguilé, y consigue colarse en la final, que ganó Edurne. Luego volvería a Tu cara me suena en su versión mini, como madrina del pequeño Unax. También la vemos en Me resbala, 1, 2, 3... hipnotízame o Con el culo al aire.

En los últimos años, Llum Barrera ha estado en el reparto de Vota Juan, Servir y Proteger y Cuerpo de élite. Durante 2020 y 2021 todas las tardes se convertía en Socorro en Amar es para siempre. En 2021 también estrena La caza: Tramuntana, una serie en clave de thriller que le permitió sacar su registro más dramático en Televisión Española. Esta serie tiene previsto regresar en breve a La 1 con una tercera temporada, si bien no regresará el personaje que interpretaba Barrera. De sus proyectos audiovisuales más recientes se pueden destacar la serie Fùria y Supernormal.

[Orestes Barbero hace historia en ‘Pasapalabra’ al ser el primer concursante que supera los 300 programas]

Sigue los temas que te interesan