Telecinco retrasa 'Love is in the air' el martes para emitir un nuevo especial de 'La isla de las Tentaciones'

Serkan, tocado y hundido sin Eda, en el nuevo capítulo de 'Love is in the air'

Telecinco continúa configurando su parrilla de cara a la próxima semana. Tal y como se anunciaba en la jornada de ayer, la de Mediaset decidía prescindir de Love is in the air en el access prime time del lunes para alargar El debate de las Tentaciones durante toda la noche, adelantando su inicio a las 22:00 horas.

De esta forma, la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin pasará a emitirse, de momento, durante la noche del martes y del miércoles.

En la noche del martes la ficción turca comenzará a las 22:45 horas. A pesar de que la pasada semana Telecinco redoblaba su apuesta por la ficción emitiendo varios capítulos desde las 22:00 hasta las 01:15 horas, esta vez la cadena ha programado un especial de La isla de la Tentaciones titulado Hay más imágenes como telonero y que retrasará el inicio de la comedia romántica.

Durante el miércoles, ya sin partido de la Copa del Rey, la emisión comenzará a las 22:00 horas y ocupará, presumiblemente, toda la franja nocturna de la cadena.

Este sorprendente cambio de emisión llega después de que la serie haya logrado estabilizarse por encima de los 2 millones de espectadores como telonera de El debate de las Tentaciones. Sin ir más lejos, este pasado lunes anotaba un 11,6% de share y 2.085.000 espectadores, aunque se mantenía aún lejos de El Hormiguero (16,9% de cuota, 3.069.000 espectadores), su principal competidor.

En cuanto a las audiencias del martes, antes de este cambio de horario, la serie marcaba un 12,4% de cuota de pantalla y 1.609.000 espectadores el pasado 9 de febrero. Una semana antes, iniciando su emisión a las 22:00 hora y como telonera de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, la ficción anotaba uno de sus mejores datos en espectadores: 12,1% y 2.115.000.

Sinopsis del capítulo 34

Después de emitir tan sólo dos minutos del episodio 34 de Love is in the air este miércoles 10, Telecinco tenía previsto emitir el lunes 15 el resto del capítulo. Sin embargo, los seguidores de la ficción tendrán que esperar finalmente al martes 16 para conocer cómo continua la historia.

La única cura para los males de Serkan es Eda, aunque él no quiera reconocerlo todavía. El rico heredero ha caído enfermo después de que ella haya decidido marcharse para siempre.

El mejor amigo de la madre de Serkan sabe que la arquitecta es la única que puede ayudarle, y acudirá a ella para que vaya a cuidarlo. Entre sudores y delirios por la medicación, Serkan podría abrirle al fin su corazón.