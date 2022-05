Consulte la posición de los 60 años de España en Eurovisión

Desde 1961, con la primera gran gala inaugural del Festival de la Canción de Eurovisión, España participa de forma continuada y sin interrupción (salvo en el 2020, año en el que el certamen no se celebró como consecuencia de la pandemia). 60 años que se cumplen este fin de semana.

Desde aquella primera participación con Conchita Bautista hasta la de este sábado 14 de mayo con Chanel (31 años) son muchos los cantantes de reconocido prestigio y nuevas voces que han representado a nuestro país en el evento musical europeo más grande.

Casi seis décadas de festival de música donde España, como miembro fundador del certamen, jamás ha faltado a su cita anual. Desde 1999, España forma parte activa del conocido como Big Four ('Los cuatro grandes') junto a Reino Unido, Alemania y Francia. Este grupo adquirió un nuevo miembro en 2011, Italia, pasándose a llamar definitivamente el Big Five.

Pero, ¿en qué posición ha quedado nuestro país desde que se inaugurase en el Festival? ¿Cuántas victorias tiene en su haber? ¿Cuántas veces han vuelto a casa con cero puntos en el marcador? BLUPER recoge todas las posiciones de España en Eurovisión:

1961 - Conchita Bautista - Estando contigo (9/16)

Conchita Bautista. YouTube

España sacaba la artillería pesada para la primera gala final del Festival de Eurovisión. Hasta la ciudad de Cannes llevábamos a Conchita Bautista con la apuesta de una inolvidable canción que todavía hoy sigue en las fiestas más 'ye-yé': Estando contigo.

1962 - Víctor Balaguer - Llámame - (13/16)

1963 - José Guardiola - Algo prodigioso - (12/16)

1964 - Los TNT - Caracola - (12/16)

1965 - Conchita Bautista - Qué bueno, qué bueno (15/18)

Quien representase a España apenas unos años antes volvía a hacerlo, esta vez, con el escudo de Qué bueno, qué bueno. Definitivamente no fue una gran opción, pues Bautista llevó a España hasta el antepenúltimo puesto quedando en la decimoquinta posición de dieciocho países concursantes.



1966 - Raphael - Yo soy aquel - (07/18)

Raphael en Eurovisión. JALEOS

Con Raphael (75) al frente de Yo soy aquel, España consiguía su mejor posición hasta la fecha. Una canción elevada a la categoría de himno que despertó la esperanza en los españoles y en Televisión Española, dispuesto a volver a enviarlo al año siguiente.

1967 - Raphael - Hablemos del amor - (06/18)

Raphael en Eurovisión. Gtres

Y así fue. Raphael volvía a repetir candidatura en Eurovisión. Esta vez en Viena y con la canción Hablemos del amor, compuesta, al igual que Yo soy aquel, por Manuel Alejandro. De la séptima posición sobre dieciocho países, España pasó a la sexta.

1968 - Massiel - La, la, la - (01/18)

Massiel en Eurovisión. Gtres

Todo un logro el de Raphael, incomparable con el de Massiel (70), que llevó a España a su primera victoria en el Festival de música más importante de Europa. La canción con que Massiel se trajo el oro musical hasta Madrid fue La, la, la, otro de esos temas eternos y que solo con mencionarlo ya se queda pegado en nuestras cabezas.

1969 - Salomé - Vivo cantando - (01/16)

Salomé en Eurovisión. TVE

El Teatro Real de Madrid acogía por primera (y única) vez en su historia la gran final del festival de Eurovisión. Salomé aparecía excelsa con un vestido de flecos de porcelana diseñado por Pertegaz que pesaba algo más de 14 kilos. Su presencia, su característica coreografía, su canción y su voz: lo tenía todo para ganar y así fue, aunque su victoria se vio empañada por el cuádruple empate: España, Francia, Países Bajos y Reino Unido.

1970 - Julio Iglesias - Gwendolyne - (04/12)

Julio Iglesias en Eurovisión. Gtres

Julio Iglesias (74), un año antes de contraer matrimonio con Isabel Preysler (67), representó a España en Eurovisión con la canción Gwendolyne. Obtuvo un plausible top five, pese a que tan solo participaron doce países.

1971 - Karina - En un mundo nuevo - (02/18)

Karina en Eurovisión. Redes sociales

Karina (72) acarició la victoria con la yema de los dedos bajo el paraguas de En un mundo nuevo. Una canción que volvía a hacer soñar a España con la victoria pero que finalmente obtuvo la medalla de plata.

1972 - Jaime Morey - Amanece - (10/18)

1973 - Mocedades - Eres tú - (02/17)

Mocedades en Eurovisión. RTVE

En abril del 1973, Televisión Española en representación de España llevó a Eurovisión a Mocedades con la canción Eres tú. Parece que la balada de medio tiempo conquistó al viejo continente, pero no lo suficiente. Volvieron con una segunda posición.

1974 - Peret - Canta y sé feliz - (10/17)

1975 - Sergio y Estíbaliz - Tú volveras - (10/19)

1976 - Braulio - Sobran las palabras - (16/18)

1977 - Micky - Enséñame a cantar - (09/18)

1978 - José Vélez - Bailemos un vals - (09/20)

1979 - Betty Missiego - Su canción - (02/19)

Betty Missiego en Eurovisión RTVE

Betty Missiego brindó a España otro gran momento musical y televisivo en el Festival de Eurovisión. Imperecedera imagen, canción y vestuario. Tanto fue así que la artista creó un estilo al que todavía hoy se alude. Una segunda posición para la canción que decía algo así como "Si todo el mundo tuviera una canción, que hable de paz, que hable de amor...".

1980 - Trigo Limpio - Quédate esta noche - (12/19)

1981 - Bacchelli - Y solo tú - (14/20)

1982 - Lucía - Él - (10/18)

1983 - Remedios Amaya - ¿Quién maneja mi barca? - (20/20)

Remedios Amaya en Eurovisión. Gtres

Remedios Amaya (56) fue el primer gran resbalón de España en Eurovisión. 22 años después de su arranque, España por fin apostaba por una cantante flamenca con la particularidad de que iba descalza. Parece que su performance no caló demasiado hondo en el público Múnich ni en los eurovotantes, que le dieron cero puntos y una última posición.

1984 - Bravo - Lady, Lady - (03/19)

1985 - Paloma San Basilio - La fiesta terminó - (15/19)

1986 - Cadillac - Valentino - (10/20)

1987 - Patricia Kraus - No estás solo - (19/22)

1988 - La década prodigiosa, Made in Spain (La chica que yo quiero) - (11/21)

1989 - Nina - Nacida para amar - (06/22)

1990 - Azúcar Moreno - Bandido - (05/22)

Azúcar Moreno en Eurovisión. RTVE

Azúcar Moreno, dos hermanas, dos estilos y una misma canción. Bandido gustó en Europa, y pese al celebérrimo error de cálculo al principio de la actuación, obtuvieron un buen quinto puesto.

1991 - Sergio Dalma - Bailar pegados - (04/22)

Sergio Dalma en Eurovisión. RTVE

Parecía complicado pero se consiguió. La voz de Sergio Dalma (53) y su tema, Bailar Pegados, entró de lleno en el top five y el catalán quedó en un cuarto puesto de veintidós países que concursaban.

1992 - Serafín Zubiri - Todo esto es la música - (14/23)

1993 - Eva Santamaría - Hombres - (11/25)

1994 - Alejandro Abad - Ella no es ella - (18/25)

1995 - Anabel Conde - Vuelve conmigo - (02/23)

1996 - Antonio Carbonell - ¡Ay, qué deseo! - (20/23)

1997 - Marcos Llunas - Sin rencor - (06/25)

1998 - Mikel Herzog - ¿Qué voy a hacer sin ti? - (16/25)

1999 - Lydia - No quiero escuchar - (23/23)

Lydia en Eurovisión RTVE

No quiero escuchar fue la segunda gran decepción de España en la historia del festival. Celebrado en Jerusalén, la artista madrileña quedó en última posición. 23 de 23 países.

2000 - Serafín Zubiri - Colgado de un sueño - (18/24)

2001 - David Civera - Dile que la quiero - (06/23)

David Civera. Gtres

Dile que la quiero fue la gran apuesta de RTVE y España para representarnos en la edición 40 de Eurovisión. La voz y la imagen corría de la mano de David Civera. Los ritmos pegadizos del que fue el tema del verano de 2001 lo llevaron hasta una muy digna sexta posición.

2002 - Rosa López - Europe's living a celebration - (07/24)

Rosa en Eurovisión

Rosa López (37), ganadora de la primera edición de Operación Triunfo, daría la cara por España en Eurovisión bajo el paraguas de Europe's living a celebration. Era la primera vez en la historia de España que el público elegía su candidato y la canción. Se postulaba como la gran favorita aunque finalmente obtuvo la séptima posición.

2003 - Beth Rodergas - Dime - (08/26)

Beth en Eurovisión

No ganó Operación Triunfo pero fue la elegida por la audiencia para representar a España en Riga, capital de Letonia, ciudad que aquel año acogía el festival de Eurovisión. No superó a su predecesora pero la pegadiza canción gustó en el viejo continente y Beth (36) volvió a su Cataluña natal con un octavo puesto.



2004 - Ramón del Castillo - Para llenarme de ti - (10/24)

2005 - Son de Sol - Brujería - (21/24)

2006 - Las Ketchup - Un BloodyMary - (21/24)

2007 - D'Nash - I love you mi vida - (20/24)

2008 - Rodolfo Chikilicuatre - Baila el Chiki Chiki - (16/25)

Rodolfo Chikilicuatre. Gtres

Lo que empezó siendo una broma, acabó convirtiéndose en una realidad. El actor David Fernández, con la propuesta por parte de la productora de Andreu Buenafuente (53), representaba a Eurovisión en el año 2008. Silvia Abril, esposa del presentador, lo acompañaba en esta ficcionada y bizarra representación musical. Aún así, consiguieron una posición media.

2009 - Soraya - La noche es para mí - (23/25)

Soraya en Eurovisión

Buena voz, buena presencia, una canción potente y un truco de magia. Soraya Arnelas (35) viajaba hasta Moscú para entonar La noche es para mí. No obstante, volvió a España con una penúltima posición.



2010 - Daniel Diges - Algo pequeñito - (15/25)

2011 - Lucía Pérez - Que me quiten lo bailao' - (23/25)

2012 - Pastora Soler - Quédate conmigo - (10/25)

Pastora Soler en Eurovisión. JALEOS

Probablemente sea una de las actuaciones más dignas y poderosas de los últimos veinte años. La cantante de Coria volaba hasta Bakú vestida del diseñador sevillano Cañavate para derrochar vozarrón al ritmo de Quédate conmigo. Se trajo a Sevilla un dificilísimo décimo puesto.

2013 - El Sueño de Morfeo - Contigo hasta el final - (25/26)

2014 - Ruth Lorenzo - Dancing in the rain - (10/26)

Ruth Lorenzo en los ensayos de Eurovisión. Gtres

Con el idioma que le dio el éxito, el inglés, Ruth Lorenzo (35) representó a España ante Dancing in the rain, un tema en el que la de Murcia proyecto y demostró su talento vocal en el escenario. Una décima posición que España no abrazaba desde Pastora Soler.

2015 - Edurne - Amanecer - (21/27)

Edurne en Eurovisión

Lo tenía difícil Edurne (32) considerando que su predecesora se contoneaba en el escenario como la diva internacional que ha demostrado ser. Las armas de la rubia, es decir, su voz, su coreografía y el juego de la capa y el vestido le valieron para conseguir un relegado puesto 21.

2016 - Barei - Say Yay! - (22/26)

2017 - Manel Navarro - Do it for your lover - (26/26)

Manel Navarro en Eurovisión. JALEOS

Tercera y última gran decepción de España en el Festival de Eurovisión. El primer dolido, Manel Navarro, cuya elección ya empezó con polémica. Una controversia que coronó con un gallo sobre el escenario. Último país de los veintiséis que participaban.

2018 - Amaia y Alfred - Tu canción - (23/26)

Amaia y Alfred. Gtres

La intención ha estado y la brillantez en la actuación también, pero finalmente ni siquiera el amor ha podido salvar a la candidatura española de la cola del ranking. Solamente Reino Unido, Finlandia y Portugal, la anfitriona, quedaron por detrás de España en esta última edición del festival.

2019- Miki Núñez - La venda - (22/26)

Miki, en mitad de su actuación.

El catalán actuaba en último lugar para cerrar el festival con su ritmo y su buena energía. Todo el público vibró con su canción y hasta los presentadores israelíes cantaron su tema. Sin embargo, no convenció a los jurados europeos aunque sí algo más a la audiencia. Aunque logró 60 puntos esa noche, finalmente España perdió los 6 puntos que recibió por parte de Bielorrusia después de que la UER detectase un error en la puntuación que sustituyó a la votación profesional; su puntuación final fue de 54, pero este resultado no alteró la posición.

2020- El festival se cancela a causa del coronavirus

2021- Blas Cantó - Voy a quedarme - (24/26)

