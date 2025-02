PSOE M-30, PSOE M-40, PSOE M-50 y PSOE M-60

Por fin la sanchesfera ha celebrado el 15 Congreso Regional de Madrid para ¿envestir? o ¿embestir? a Óscar López. No queda muy claro; como se sabe, Sánchez no perdona, y sabiendo perdida la liberal Comunidad de Madrid por 30 años más y, otros 30, puede haber decidido embestirlo contra la "La Caña de España de los bares" de Madrid, a ver si hace algo de mella en "la Dama"; la presidenta Isabel Natividad Díaz Ayuso.



En Castilla y León no es desconocido Superlópez, sobre todo, porque tanto José Luis Aceves (ese ser en Babia, a punto de cristalizar en adoquín), como Luis Tudanca (justicia divina o, quien ha hierro mata a hierro muere), fueron los de la limpieza en las bases del PSOE CyL antes de su derrota en 2011.



Nieto de guardia civil, dijo que la lección más valiosa que le dio su abuelo fue el antiguo consejo de: "Donde vayas, que puedas volver; y es de bien nacidos ser agradecidos". Superlópez aterrizó en Segovia como paracaidista socialista prometiendo "puro cambio" y se le ocurrió la ideaca de titular su campaña como "Puro cambio tour", que sería un recorrido en bicicleta desde Bercimuel (el pueblo segoviano de su abuelo) hasta el río Manzanas, en Zamora, frontera con Portugal. Tour que fue en una farsa y un fracaso. Pese a lo cual, se fue fumándose un puro, por como dejo al socialismo en CyL y dejando la bicicleta aparcada y pinchada para el tour del próximo en la lista.



Su CV político va de fracaso en fracaso. En 1996 se afilia al PSOE-M. Se va a estudiar en Inglaterra (como cualquier hijo de trabajador de los parias de la tierra) y a la vuelta pide una beca para el Parlamento Europeo. Allí se conocieron y amistaron Óscar López, Pedro Sánchez, César Luena y Antonio Hernando. Tan unido era ese el grupo, que en Ferraz los conocían como "los Dalton".



En 2007 empieza dirigiendo la campaña de Miguel Sebastián contra Alberto Ruiz Gallardón. En el debate de Telemadrid hace que Sebastián saque una gran foto de Montserrat Corulla (vinculada sentimentalmente con Gallardón) consiguiendo que Gallardón sacase mayoría absoluta. Tiempo después Sebastián reconoció que esa sucia jugada fue un gran error.



En 2011 cosecha su más estrepitosa derrota y se carga las bases del PSOE-CyL. Su famoso discernimiento en TV que quedará en las hemerotecas y para estudio en Universidades (cuando tres se convierten en dos): "tengo tres argumentos de peso, de mucho peso" para votar al candidato socialista. "Uno tiene que ver con las pensiones, otro con el subsidio por desempleo y el tercero, el tercero... eeeh, eeeh, eeeh ¡Bueno ya me acordaré!"; y se fue.



En 2013, como secretario general en Castilla y León presionó para presentar una moción de censura en Ponferrada junto al condenado por acoso sexual a la concejala Nevenka Fernández y desbancar al PP de la alcaldía. Rubalcaba reconoció que fue un enorme error y obligo a dimitir al recién elegido alcalde socialista.



Tras este nuevo fracaso y después del pucherazo de Pedro Sánchez en las primarias que le llevo a su expulsión, en 2016, Superlópez se puso del lado de Patxi López contra Sánchez, voceando contra "el uno": "¡Este tío nos lleva al desastre!".



En 2018 Sánchez le nombra presidente de Paradores, dejándolos en 2021 prácticamente en quiebra, para ir como jefe de gabinete de Sánchez, y ser foco con su segunda, Pilar Sánchez Acera, del intercambio de mensajes con Juan Lobato acerca de las comunicaciones privadas e inviolables entre la Hacienda y el novio de Ayuso.



En 2024 es nombrado ministro y secretario general del PSOE-M para enfrentarse a Ayuso y ver si con Superlópez pueden enviarla pa' casa, tras la caída en desgracia de Juan Lobato, por guardar Lobato unos pantallazos de WhatsApp de conversaciones entre él, Sánchez Acera y don "Alvarone", con datos personales del novio de Ayuso y, llevarlos al notario "por seguridad propia y la del partido", y por si se borraban o desaparecían de su móvil (como "casualmente" después pasó a Isabel Díaz Ayuso con los mensajes de Sánchez).



Si llega a presentarse Superlópez contra Ayuso, que no es seguro, será el enésimo cadáver político que deje Ayuso, aunque haciendo que Óscar Puente suelte exabruptos tipo: con Isabel Díaz Ayuso "Madrid va contra el avance de la civilización".



Madrid tiene un gran medio de comunicación en su M-30, M-40, M-50, y seguirá con la M-60. El PSOE-M tiene ya sus años de éxodo en Madrid, y continúa sumando a su PSOE M-30, PSOE M-40, PSOE M-50, PSOE M-60 por sus políticas comunistas, y encerrar, inconstitucionalmente, a los madrileños en sus casas.



Las posibilidades de Superlópez contra Ayuso son las de Pablo Iglesias. Después de ser derrotado no aguantará cuatro años de Asamblea de Madrid, jueves a jueves, siendo el muñeco del pim, pam, pum de Ayuso. Sabiendo que en realidad quien habrá perdido estrepitosamente será el marido de Begoña. Superlópez, donde ha ido ha escapado, no puede volver y ha confundido ser agradecido con ser siervo del "puto amo".

