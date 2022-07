Aniversario con demandas satisfechas

Hoy es el aniversario del asesinato de Miguel Angel Blanco hace 25 años. Lo ha presidido y ha hablado bien nuestro rey. Como es de protocolo ha tenido que aguantar el acompañamiento de Sánchez y Urkullu. Varias asociaciones de víctimas no han participado por ese motivo.



Está bien que se realice ese homenaje. La cuestión es que tan dignas son de recuerdo las demás víctimas de ETA, niños incluídos, da igual que la muerte se la impusieran por tiro en la nuca o por bomba. Y víctimas somos potencialmente todos los que paseábamos por la calle o aparcábamos el coche en el Corte Inglés. Todos. Pero habría que hacer un homenaje cada día del año por cada víctima, no sólo por M.A. Blanco.



Hay un dato que es necesario resaltar. El chantaje del secuestro de M.A. Blanco pretendía que el gobierno, de Aznar, acercase a los presos etarras a cárceles vascas. Pretendía el acercamiento. Aznar no cedió y mataron a M.A. Blanco. Hoy ETA/ BIldu ha conseguido su objetivo, Sánchez y su ministro Marlaska están acercando a todos los presos etarras a cárceles del Pais Vasco, a razón de 5 a la semana. Objetivo conseguido, gracias Sánchez.

Y no sólo eso. Además, ha transferido la competencia de las prisiones vascas al gobierno del PNV de Urkullu, presto a excarcelarlos . La coincidencia de objetivos terroristas y políticas de sanchez y del PNV es total. Es claro que el mal se encuentra a gusto junto. Dicho más libremente, las moscas y la mierda hacen buena compaña.



Vivir con esto, y otras cosas de parecido calibre, en nuestra España actual es indignante.

