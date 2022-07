La necesidad de planificar el futuro de las personas mayores

Ahora, con toda la vida por delante, lo que nos toca es decirle al mundo que no siga contándonos las mismas historias que hasta ahora nos venían contando.



"Qué sabios son los mayores", querrán decir que son sabios los mayores sabios.



"Hay que aprender del conocimiento y de la experiencia de los mayores", querrán decir que hay que aprender de los mayores con conocimiento y experiencia.



"Hay que promover el envejecimiento activo", querrán decir que hay que fortalecer las capacidades y procurar el entorno adecuado para llevarlas a efecto de aquellas personas mayores que están en disposición de colaborar y quieran hacerlo.



"Cuidado que el mayor peligro de los mayores son las caídas", querrán decir que el mayor peligro de los mayores son las caídas en la ignorancia.



"Lo importante es la salud", querrán decir que lo importante es la atención médica y los servicios de Geriatría con un trato más humano de los profesionales. No solamente salud sino también un sentido de vida.



"Lo importante es la participación social", querrán decir que las personas mayores son importantes para una participación social en una sociedad educada y colaborativa. Hombres, mujeres y jóvenes con una reeducación consciente de la situación tendremos una sociedad mejor para todos.



"El protagonismo debe ser de los mayores". No. Las personas mayores queremos ser ciudadanos activos, tomar nuestras propias decisiones, ser responsables y disponer de criterio propio.



"Hay que promocionar las relaciones intergeneracionales", querrán decir que hay que reconocer la labor de los abuelos que cuidan de los nietos y recordar a los padres que no se olviden de los abuelos. Cada vez será más importante contar con el capital humano de las personas mayores que puedan colaborar y ayudar a los que habrá que incentivar.



Claro, todo esto, aunque parece un juego de frases cogidas al azar, la verdad es que refleja algunos aspectos del momento actual y forma parte de este conglomerado social en el que nos encontramos. Singularidades que deberán tenerse en cuenta para salvar el futuro de la longevidad.

