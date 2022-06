Metavérsate

"Cada día sabemos más y entendemos menos" (Einstein).



El metaverso es una evolución de internet con realidad virtual y aumentada donde podemos interaccionar a través de nuestro avatar. Pero ¿qué significa estar en el metaverso?



El gran avance de la WWW ha sido la democratización, la conectividad y la globalización de la información global. Para mí el metaverso sería la globalización de la telepresencia. Aún no nos podemos teletransportar, pero si nos podemos trasladar “virtualmente” a un gemelo digital del mundo real o a un mundo nuevo donde hacer cosas que en el mundo real no podemos.



El Metaverso ha empezado con aplicaciones de entretenimiento y competitividad como los videojuegos (Fortnite, Minecraft o Roblox) que justifican a alguien ponerse unas gafas y desde el salón de casa jugar con compañeros de todo el planeta. Ya hay conciertos en Fornite o podemos disfrutar del último Open de Australia sin salir de casa en Decentraland o ver la última pasarela de la moda.



Se están desarrollando tecnologías que nos permitirán utilizar todos los sentidos, vista, olfato (sensores), tacto (guantes hápticos) o entender todo y a todos gracias a la traducción simultánea en cualquier idioma, lo que nos permitirá interaccionar con cualquiera sin barreras físicas sea por enfermedad, sea por localización. Imagínate lo que puede suponer para alguien con discapacidad.



Hacer reuniones en 3D (ex. Mesh de Microsoft Teams), recibir contenidos de formación adaptados a nuestra atención (NetDrago) o utilizar el metaverso como nuevo canal de venta también como ha hecho HM con su tienda virtual en Ceek o Nike en Roblox es ya una realidad.



En un futuro habrá muchos metaversos con tecnologías y datos intercambiables y toda pyme tendrá su espacio. Necesitaremos mayor grado de alfabetización digital porque este mundo es, de momento, para early adopters de la tecnología y no hay reglas. Todo y así, se espera que en 2024 mueva 80.000 millones de dólares que también va muy de la mano del Blockchain y las criptomonedas que ya mueven 2 billones.



Ayer estuve en una fiesta y, llamadme boomer, pero el contacto humano es difícil de suplir, y habrá que ver cuáles son las reglas de este Metaverso. Si lo pensamos bien, mientras no exista la teletransportación que no deja huella de carbono, lo más interesante del metaverso es aquello que no podemos hacer en este mundo. Así que metavérsate, aprende del metaverso éticamente.



En la era del humanismo tecnológico, cuidado con los tóxicos, troyanos y trolls y rodearos de sinergentes, que siempre suman aptitudes, equipo y valores.

Sigue los temas que te interesan