Lecciones ni una

Esta semana, la presidenta de Ciudadanos nos ha recordado a cuando estaba en el Parlament de Catalunya. Un discurso dejando en silencio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a sus socios, es decir, Bildu, ERC y Junts.

Empezamos por uno de sus socios más cercanos, los predecesores de ETA, en cuyo partido, su secretario general está condenado e inhabilitado por enaltecimiento al terrorismo. Otegui, fue condenado a seis años de prisión por el secuestro en 1979 del director de la fábrica de Michelín, Luis Abaitua, que cumplió condena ante 1987 y 1993. Además, fue inculpado a 15 meses por un enaltecimiento a un etarra, aunque se ‘libró’ de las causas de las “herriko tabernas”, porque ya había sido juzgado al pertenecer a ETA. Por esta misma causa, estuvo en prisión dos días de forma preventiva, aunque salió tras pagar una fianza de 400.000 euros. Otegui también fue el líder y fundador de Batasuna, un partido a manos de ETA que fue ilegalizado en 2003. Un partido que tiene a 27 miembros condenados por hechos gravísimos.

Pero no queda ahí, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, también está condenada por enaltecimiento al terrorismo. En su formación periodística, llegó a ser la editora del periódico ‘Egin’, que estaba al servicio de ETA, y de la revista ‘Punto y Hora de Euskal Herria’. En octubre de 1984, fue condenada por la Audiencia Nacional a un año de prisión por apología al terrorismo y le prohibió trabajar como periodista durante el tiempo de su condena. Como dijo Inés Arrimadas, “lecciones de ustedes, ni una. Explicaciones a ustedes, ni una”.

Otros de los socios cercanos de Sánchez, ERC. Ese partido que creó un censo ilegal, robando datos de los catalanes para un referéndum ilegal. Robando los DNI y las direcciones de los ciudadanos. Una formación que dijo que quería elegir a los jueces a dedo, es decir, poner a los ‘amiguetes’ y familiares al frente de la Justicia para así librarse de las condenas y seguir luchando contra el ‘españolismo’ y el ‘constitucionalismo’. Pero sobre el censo ilegal, la Guardia Civil pudo intervenir 1.5 millones de unidades de material promocional entre carteles, dípticos y folletos sobre el referéndum ilegal.

Un partido que hace escraches a los niños y padres que piden que su educación tenga el 25% del castellano. Como dijo Inés Arrimadas, “lecciones de ustedes, ni una. Explicaciones de ustedes, ni una”.

Y por último, los socios minoritarios, pero válidos para Sánchez, los señores de Puigdemont (Junts). Un partido que creó un ‘Consell per la Republica’ sin validez legal, ya que no está constituido ni como asociación, ni como fundación, ni como ninguna otra organización.

Un Consell liderado por Puigdemont, y que revalidó la coalición entre ERC y Junts para imponer la tutela del Consell, es decir, que Puigdemont esté por encima del presidente de la Generalitat. Como dijo Inés Arrimadas, “lecciones de ustedes, ni una. Explicaciones a ustedes, ni una”.

Sánchez es la hipocresía con piernas y brazos. Dijo en campaña que traería a Puigdemont, y no lo ha traído, dijo que no pactaría con Podemos, y gobierna con ellos y dijo que no indultaría a los condenados por el ‘procès’, y los ha indultado. En definitiva, puro sanchismo.

Sigue los temas que te interesan