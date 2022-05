La nación española y los nacionalistas recientes

Estamos viendo de un tiempo a esta parte, un discurso por parte de cierta derecha española que es bastante preocupante. Me refiero a un discurso claramente nacionalista español. Probablemente, esto ocurre desde que surgió el procés catalán y es un tremendo error pensar que el nacionalismo periférico, se soluciona o se conlleva con el nacionalismo centralista.



Hemos vuelto a ver ese discurso nacionalista español en las palabras de Isabel Díaz Ayuso en la festividad del 2 de mayo en Madrid.



Primero, hay que decir, que en España el nacionalismo español no ha existido nunca salvo en los 40 años de la dictadura franquista. Ahí es donde se construye un imaginario nacionalista español. Como digo, salvo en el franquismo, no ha existido nacionalismo español. Por ejemplo, el Siglo XIX, no es un siglo tampoco que nos lleve a eso. Más allá de los teóricos falangistas y fascistas de los años 30, no ha existido nacionalismo español.



El Siglo XIX carece de registros nacionalistas. Menéndez Pelayo, trató de encontrar unas raíces nacionales en España y el único elemento común vehicular que encontró (reconociendo que era un país extraordinariamente complejo), fue el catolicismo. Eso, dio pie a que luego en el franquismo, se hablara de nacionalcatolicismo. Pero Menéndez Pelayo no es un teórico nacionalista. Estaría más cercano al tradicionalismo, a lo que representan los registros de defensa del Antiguo Régimen y al Carlismo. No hay teóricos del nacionalismo en España. Y eso es probablemente porque somos una nación tardía. Tema que también trata Ayuso en su discurso nacionalista del 2 de mayo.



En 1808, lo que ocurre es que colapsa el Estado. Nosotros somos probablemente el Estado más antiguo de Europa, pero somos una nación joven. Tenemos capacidades estatales antes que cualquier país europeo. De hecho, construimos nuestro proyecto en América, replicando las estructuras políticas institucionales y hasta municipales de España. Replicamos los modelos políticos institucionales porque tenemos capacidades estatales que otros no tenían. Y la prueba es que los ingleses y franceses, levantaron sus imperios de la mano de compañías mercantiles, de sociedades anónimas. Mientras que aquí (con todos los debates que se quieren abrir sobre la conquista de América), la institucionalidad acompañó a la conquista. Y la institucionalidad hizo que en un momento determinado hasta Carlos V dijera: Cuidado, me están trasladando el discurso comunero y municipalista a México.



Nacionalistas, no los ha habido en España. En 1808, lo que colapsa es el Estado y porque colapsa el Estado, surge la nación. El pueblo reivindica de alguna manera el protagonismo público. Y es el momento fundante de la nación española. Otra cosa sería estudiar si no cometimos errores en aquellas fechas, si no luchamos contra el enemigo equivocado. Pero eso, es otra cuestión.



Lástima que si no han existido nacionalistas españoles en nuestra historia, existan hoy. Es una muy mala noticia. El nacionalismo, nunca trae cosas buenas.

Sigue los temas que te interesan