La guerra a las puertas de Europa

Desde la caída del muro de Berlín con Reagan y Gorbachov no se había generado la tensión de preguerra que se vive hoy a las puertas de Europa.

Putin es un oligarca, con todo el poder cedido en Rusia, monta a caballo con el pecho al descubierto tapado con fusiles de asalto. Estamos ante un personaje que antepondrá siempre su egocentrismo a la geopolítica mundial que garantice la estabilidad entre bloques y que impedirá la anexión a Europa y la expansión de la OTAN a las antiguas plazas de la antigua Unión Soviética.

Con la anexión de Crimea se le dio rienda suelta para hacer de las suyas, Rusia se encargó de destruir el contrapoder de Estados Unidos, donde los republicanos llevan políticas extremas y las encuestas señalan como posibilidad una guerra civil en esa cada vez menos gran potencia.

Europa con sus políticas de energías limpias ha cerrado centrales nucleares, esto está sucediendo en el corazón de Europa: en Alemania dependiendo más aún del gas Ruso, haciendo difíciles las sanciones económicas.

Occidente está rearmando a Ucrania, pero esto no evitará, si fracasa el difícil diálogo con el líder Ruso, que no quiere ser humillado, el que haya una confrontación armada a las puertas de Europa entre Rusia y Ucrania. Rusia tendrá fácil la entrada en Ucrania.

Rusia no está sola, China de la cual depende Occidente comercialmente, e Irán forman un eje peligroso, con influencia en las guerras de Irak y Siria, amparando a líderes antidemocráticos y terroristas, dispuestos a desestabilizar a Occidente con ataques Yihadistas.

Por otro lado, Venezuela y Cuba podrían fortalecer sus dictaduras y dominio en Latinoamérica, creando aún más inestabilidad en el mundo Occidental.

La salida del Reino Unido de Europa la hace depender más que nunca de ella misma, pero Europa no posee ejercito propio, así que como en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y UK deben garantizar nuestra estabilidad.

España depende del gas Argelino, con Marruecos más beligerante que nunca reclamando a Ceuta, Melilla y las Canarias. Esto sucede cuando tanto Estados Unidos como Israel le están rearmando para posicionarse militarmente en el Sahel.

Estamos sin duda viviendo el momento más tenso en Europa después de la Segunda Guerra Mundial.

La diplomacia es más necesaria que nunca, sabiendo que Putin pasó la pelota a Trump en las puertas de su mundial, y Trump a su mujer para salir del paso.

Las políticas de Trump han desestabilizado Occidente, dando rienda suelta a dictaduras. La interferencia Rusa en las elecciones americanas que hicieron presidente a Trump fue el inicio de la nueva geopolítica de este oligarca Ruso dispuesto a disparar sus fusiles desde el caballo que monta.

