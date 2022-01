Ideas para un nuevo país

Está muy bien esto del gobierno de darle a la máquina de hacer billetes pero, ¿cómo lo pagamos? Propongo varias medidas de todo tipo.



1. Cuota de autónomos de 50 euros para siempre. Esta cuota da acceso a pensión contributiva y asistencia sanitaria. No da acceso a baja por enfermedad ni de otro tipo (se pueden contratar seguros privados en caso de querer esta garantia).



2. Unificación de Guardia Vivil y Policía Nacional en único cuerpo. Así se ahorran costes y se evitan duplicidades.



3. Aligerar el ejercito de medios humanos y materiales e integrarlos automáticamente en la Policía. España necesita más policias de calle y menos ejércitos sobredimensionados. Tendriamos un Ejército moderno y eficiente y una Policía con más medios materiales.



4.Equiparar salarios entre todas las policias autonómicas. Esta medida se financiará eliminando las casas cuartel. Se sacarían a subasta pública teniendo los actuales inquilinos derecho preferente para su compra.



5. Dar número de Seguridad Social a todos los inmigrantes irregulares. Con una tasa de 1.000 euros se otorga un numero de SS a cualquier persona extranjera que lo solicite. No tendran derecho a ninguna pensión de tipo no contributivo en al menos 10 años. Tendrán acceso a Sanidad si son empleados por cuenta ajena o pagando la cuota de autónomos.



6. Legalizar la prostitución y el cultivo de cannabis recreacional.



7. Venta de inmuebles de propiedad pública que no tengan actividad o que se puedan realizar en otro inmueble de menor coste.



8. Crear una tasa por uso de la Sanidad pública de 1 euro por uso. Tendría un tope máximo de 10 euros al mes independientemente de los usos que se requirieran.



9. Todas las bajas medicas genéricas de empleados por cuenta ajena se pagarían a un 70% de la base de cotización (funcionarios incluidos).



10. Cualquier persona que recibiendo un subsidio contributivo o no contributivo y renuncie a un trabajo cerca de su domicilio de forma no justificada pierde de forma definitiva dicha pensión.



11. Toda persona que tenga al menos 10 años cotizados tendrán derecho a una ayuda mensual de 450 euros hasta que logre un empleo o tenga edad legal de jubilación. Se incrementará por 100 euros por hijo con un máximo de 650 euros por hogar.



12. La pensión publica no podrá superar los 30.000 euros anuales, actualizables con el IPC.



13. Sacar los ministerios de Madrid y llevarlos a la 'España vaciada'.



14. Fomentar la ganadería con dinero público que ayuda a limpiar los montes y fija población en lugares poco habitados.



14. Recentralizar en el Estado servicios comunes gestionados por las autonomías (sanidad, servicio publico de empleo, etc).



15. Eliminar algunas autonomías pequeñas ,poco eficientes y sin ningún sentido histórico (la rioja, Cantabria o murcia) e integrarlas en otras actuales.



16. Tasa de 10 euros por cada trayecto de vuelo que salga/entre de territorio español. No necesitamos más turistas. Necesitamos mejores turistas.



17. Regular el mercado de alquiler de vivienda. Dar mayor seguridad a los propietarios de viviendas para sacarlas al mercado del alquiler. Medidas como un listado de inquilinos morosos, tras 2 meses de impago deshaucio express, etc. Es entonces cuando los servicios sociales deberán actuar, pero no pueden ejercer de servicios sociales los dueños de las viviendas.



18. Eliminar paraísos fiscales. Todas las actividades con paraísos fiscales serán investigadas. Se pondrá especial énfasis en Países Bajos, Gibraltar e Irlanda. Contratar funcionarios especificos para esta medida.

