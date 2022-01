La Covid-19 no afloja y parece que las comidas navideñas deberán ser Figitales, es decir híbridas entre lo digital y lo físico. Hemos pasado de lo físico a lo digital y como humanos necesitamos la interacción humana y ahora vamos de lo digital a lo figital.

Estas fiestas nos encontraremos físicamente con la burbuja familiar de la tercera dosis y los niños vacunados pero en formato digital con los más vulnerables.



Compramos regalos y comida online y incluso podemos tener un arbol holografiado pero las viandas les tenemos que ingerir y así lo haremos con el cava y el pollo todo y que podamos encargarlos online y pagar con criptomonedas.



Los humanos podemos digitalitzar lo que hacemos pero de momento no lo que somos, aunque las inteligenciales artificiales ya nos interpretan y hasta podran leer nuestro subsconsciente que nos hace tener emociones. Este año la comida familiar de Navidad puede ser en 3D y incluso a través de nuestro propio avatar en algun metaverso, cada vez más preparados para provocarnos emociones.



El mundo digital, virtual y cripto está provocando que los regalos y las experiencias también sean digitales como una subscripción en Netflix, un viaje al Himalaya virtual, un salto en paracaidas en realidad aumentada, un NFT de Melania Trump, una skin de Gucci para mi avatar, un cuadro digital del artista Beeple, una casa en Descentraland o ara ya activos físicos tokenizados como joyas, oro o parcelas.

Todo y así, un estudio de Harvard ha concluido que lo que nos hace más felices es la compañia de la gente que queremos en vivo y directo.



Es probable que los dispositivos smart que controlan nuestra frecuencia cardiaca verá que dar golpes al tió o cantar villancicos con la abuelita nos genera endorfinas pero sinceramente no have falta la tecnología para saberlo. La tecnología nos ayuda y facilita pero no substituirá un buen abrazo ni los chistes malos del padrino ni la olor del honor y menos todo ese ambiente familiar.



Feliz Navidad Figital con vuestros seres queridos y tokens de felicidad.



En la era del humanismo tecnológico, cuidado con los tóxicos, troyanos y trolls y rodearos de Sinergentes que siempre suman aptitudes, equipo y valores.

