Las barbaridades de Compromís

¿Cuando van a dejar desde Compromis de malgastar el dinero de todos los españoles y valencianos, de la manera que lo hacen en las instituciones? ¿De verdad tenemos que seguir pagando los costes de funcionarios, administración, políticos, etc que lleva las preguntas sin sentido y las actuaciones del senador por Compromís Carles Mulet?.



Aquí van unas cuantas:

• ¿Qué protocolos tiene el Gobierno ante un apocalipsis zombi?

• ¿Qué méritos policiales han hecho merecedor al Cristo de la Buena Muerte de esta medalla? ¿Acudirá el Cristo de la Buena Muerte a recoger dicha condecoración?

• ¿A qué se refiere esta frase tan cargada de filosofía e intriga? ¿Hemos de estar realmente preocupados?, ante la frase de Mariano Rajoy: "Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo. Beneficio político"

• Después del impactante caso del barco de Piolín, ¿ha valorado el Gobierno usar éste barco para recuperar la isla de Perejil en manos de los infieles?

• ¿Le ha comunicado al Gobierno los policías si han visto un lindo gatito por sus pasillos?

• ¿Han pedido permiso para usar su imagen a Piolín, El Pato Lucas o el Coyote?

• Atendiendo a que la Administración central ha procedido a tapar con lonas los dibujos que decoran el barco. ¿Qué piensa el Pato Lucas de que se le tape la cara?



Deberíamos de reflexionar si solo por sacar unas risas, a los incautos que le ríen las tonterías, se justifican los gastos que todo esto ocasiona, gastos como los funcionarios que tienes que llevar adelante estas preguntas, gastos de administración y como no, el sueldo que cobra este señor, que sale del bolsillo de todos, para ir al Senado de España y reírse de todo, por no decir la perdida de tiempo de nuestros políticos y administraciones con la falta que hace dedicarse a tratar de sacarnos de los muchos problemas que existen.



La última es llamar a la actriz y cantante Barbara Rey a declarar ante el Senado para que cuente si son verdad los rumores de sus flirteos con el Rey emérito, equiparando una institución nacional como es el Senado a un burdo programa televisivo del corazón. No voy a justificar la posible actuación irregular de Juan Carlos I , pero que se le investigue y juzgue donde corresponde y por sus actos como Jefe del Estado, que parece que presuntamente pudieran haber algunas. Pero sus actuaciones o correrías amorosas particulares, no deberían interesar a nadie, excepto a quien pueda haber ofendido por ellas.



Como Secretario de Cultura de CONTIGO Provincia de Alicante, pido a Carles Mulet que no practique intrusismo en el mundo de los profesionales cómicos, que no hacen falta ni bufones, ni payasos intrusos sin gracia.

