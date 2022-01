La vacunación en España ha sido un éxito de los ciudadanos y las comunidades, no del gobierno

Este gobierno de España es un experto en propaganda, pero ineficaz e ineficiente en la gestión de todo tipo: sanitaria, económica, laboral y social. El ultimo dato del “Índice de Miseria” en el mundo, que combina la tasa de desempleo y la inflación en el que España alcanza un 20,17%, duplicando la media de la Eurozona, el mayor de la Comunidad Europea y a la altura de Brasil y Turquía, nos ha dejado en evidencia, siendo el peor dato en los últimos treinta años. Nunca estuvimos tan mal.



Sin embargo, este gobierno irresponsable, ineficaz y posiblemente negligente (se verá en los tribunales), no pierde la oportunidad para achacarse todo lo bueno que ocurre en la pandemia (las vacunas) y para echar las culpas a otros (las comunidades autónomas) de lo malo que ha ocurrido en la pandemia. Es la base de la cobarde política de la cogobernanza que además fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, junto a las dos Estados de Alarma del 14 de marzo y 9 de noviembre de 2020, es decir que toda la gestión del gobierno en la pandemia ha sido ilegal y anticonstitucional.



En mi opinión, la respuesta a una pregunta sobre la vacunación, ¿es un éxito del gobierno?, es un rotundo NO, por las siguientes razones:



1. El gobierno de España, NO ha convencido a la población española de la necesidad de la vacuna. Afortunadamente en España, los movimientos negacionistas no han tenido gran relevancia y la población ha acudido en masa a vacunarse. La sociedad española, ha mostrado en términos generales mucha menor reticencia que otros países como, por ejemplo, EEUU, Alemania y Francia, a recibir la vacuna y esta alcanzando casi el 90% de su población, lo cual hace que en esta 6ª ola que se avecina, los parámetros sanitarios estén mucho mejor que en otros países.

2. El gobierno de España, NO ha producido las vacunas. Han sido las compañías farmacéuticas, principalmente Pfizer-BioNTech, Moderna, Jensen y AstraZeneca. La vacuna española producida por los investigadores del CSIC (hay otra por el laboratorio privado Hipra, empresa de Girona y esta si financiada por el gobierno con 20 millones de euros) esta todavía en desarrollo y con un enorme mérito de los investigadores, ya que han contado con la “escalofriante” cifra económica de apoyo del gobierno de 4 millones de euros, cuando a la línea aérea venezolana Plus Ultra le han dado 53 millones de euros y a los sindicatos UGT y CCOO les han dado 100 millones de euros. “Apoyo” a la ciencia española, se llama eso. Una autentica vergüenza.

3. El gobierno de España, NO ha gestionado la llegada de las vacunas a España. Ha sido la Comunidad Europea la encargada de hacerlo, de forma centralizada. No obstante, es preciso decir que la gestión de compras por parte de la CE ha sido pésima, especialmente durante el segundo semestre de 2020. El gobierno tuvo la desfachatez de poner el nombre de “Gobierno de España” a las primeras cajas de la vacuna de Pfizer en otro insulto a la inteligencia de los españoles.

4. El gobierno de España, NO ha organizado la logística en España. El gobierno de España, no realizó ni siquiera un mínimo plan de vacunación que yo creo que cualquier persona con mas de dos neuronas, hubiera sido capaz de hacerlo. Afortunadamente los encargados de organizar la logística del proceso de vacunación, suministradas por las distintas compañías farmacéuticas, han sido las distintas comunidades autónomas de España, la cual también ha ido mejorando con el paso de los meses. La comunidad de Madrid, como siempre al contar con auténticos y reales (no como los fantasmas del gobierno de Illa y Simón) expertos científicos, ha sido una de las que mejores resultados ha obtenido.

Es evidente que España está entre los países que han cumplido mejor la pauta de vacunación ya que España esta a la cabeza por detrás de Singapur, Dinamarca, Bélgica, Canadá o Portugal, pero por encima de Irlanda, Reino Unido, Alemania, Italia o EEUU, que ahora están con problemas por la baja tasa de vacunación. Estos datos hay que saber interpretarlos muy bien, ya que el gobierno socialcomunista que tenemos, es un experto en adueñarse de los datos positivos para su propaganda política. En propaganda tienen un 10, en Gestión, sanitaria, económica y social, un 0 rotundo.

Por lo tanto y lamentablemente para este gobierno de propaganda, no se puede atribuir el éxito de la vacunación en la población española. Los españoles sabemos muy bien lo que ha ocurrido y de nada nos sirven las opiniones de burócratas de la OMS, simpatizantes con el gobierno, sobre el éxito de la vacunación.



El único éxito en la Pandemia del Covid en España, ha sido la vacunación debida a la responsabilidad de los ciudadanos. Lo único que no ha dependido del gobierno socialcomunista.

