Menos política y más responsabilidad

Hoy nos hemos levantado con prácticamente 100.000 nuevos infectados por Covid y una incidencia acumulada de 1360 casos por cada 100.000 habitantes. Y esto sin contar los positivos contabilizados a través de antígenos particulares y test de farmacia. Lo miremos por donde lo miremos, incluso con el mayor optimismo de cada quien, estas cifras son escandalosamente elevadas y el problema de fondo es que a este ritmo, independiente de la época en la que nos encontramos, es que acabaremos todos infectados por este maldito virus.

Lo peor de todo es que le estamos perdiendo el miedo a infectarnos, ya que como no es muy letal, parece que le damos una importancia menor. Y sí, es verdad que es menos letal y hay menos ingresos hospitalarios, pero no nos olvidemos que a este ritmo tanto la atención primaria como las urgencias colapsarán de nuevo, sin ninguna duda.

Y en este impasse cada uno a lo suyo, los políticos cada uno por su lado, unos imponen unas restricciones mediante las cuales se enfrentan a los ciudadanos y a los sectores de consumo, otros no toman ninguna medida porque no les interesa en este momento, no vaya a ser que los ciudadanos lo vean como una medida impopular y lo paguemos en las urnas, el Gobierno no dice prácticamente nada para no enfrentarse con sus socios y puedan tener un problema adicional con los apoyos que tanto necesita, etc. Y los ciudadanos preguntándose si esta nochevieja finalmente nos podremos juntar diez personas en torno a una mesa, veinte en un restaurante o mil en un cotillón.

Y la respuesta es no, no es el momento, pero no porque nos lo prohiban, sino por responsabilidad individual. No esperemos a que los políticos tomen decisiones por nosotros, la mejor prevención es ser responsables ante esta maldita pandemia y de esta forma podremos vencer a la misma. Olvidémonos de seguir ejemplos de Sudáfrica ni de ningún otro lugar para doblegar la curva de esta sexta ola, la mejor forma de hacerlo es mediante un medicamento que todos tenemos, es muy barato y no está agotado, se llama "Responsabilidad". Quedan muchas Navidades, Nocheviejas y Reyes por delante.....

