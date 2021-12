El tuit de Yolanda Díaz

La ministra de Trabajo y actual vicepresidenta del gobierno socialcomunista de España, la ha liado buena con las declaraciones a la cadena de radio Radiocable el pasado jueves 2 de diciembre, sobre el 8-M y el gobierno y con su tuit enviado el mismo día. Por ello me gustaría hacer una serie de consideraciones, si me lo permiten:



El mensaje enviado por twitter en un “tuit” dice textualmente lo siguiente: “El gobierno ha sido ejemplar y responsable en la gestión de la pandemia, siempre de mano de la ciencia. El PP es irresponsable ahora y lo fue entonces. No acompañó al país ni las medidas que salvaron vidas, empresas y puestos de trabajo. España no se merece esta oposición” 4,17 p.m. 2 dic 2021. @Yolanda Díaz



Vayamos por partes:



1. “El gobierno ha sido ejemplar y responsable en la gestión de la pandemia”. Como es posible que cometa usted este tremendo error y mentira, con la gestión de su gobierno, calificada como una de las peores del mundo por empresas especializadas y organismos internacionales como: Unión Europea, The Lancet (UK), ICMA (Australia), Lowy Institute (Australia), Deep Knowledge Group (DKG) (Hong Kong), Plataforma DYNTRA (Belgica), Universidad de Oxford (UK), Universidad de Cambridge (UK), Universidad John Hopkins (USA), Bloomberg (USA), Prensa Norteamericana, alemana, francesa, inglesa e italiana, etc, etc.



Además también es calificada negativamente por los propios organismos españoles como el Instituto de Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicadas (ICGEA) y el Real Instituto Elcano y por la prensa seria de este país (El Español, OK Diario, ABC, El Mundo, La Razon, Libertad Digital, El Confidencial, El Independiente, El Imparcial, El Cierre Digital, El Debate, etc) y también por empresas y organismos de encuestas como Pew Research Center (USA), Encuesta del Parlamento Europeo (Europa), GAD3 (España), Instituto de Salud Global de Barcelona, Sociométrica (España), NC Report (España), Sigma Dos (España), Diario Digital “El Confidencial” (España), etc, etc.



La gestión de su gobierno ha sido un desastre sin paliativos, desde el punto de vista sanitario, social y económico, con miles de empresas cerradas y la ruina en miles de españoles y con una tasa de paro laboral máxima en Europa, sobre todo el paro femenino y de los jóvenes y la inclusión de España en el grupo del Misery Index (Indice de Miseria) liderando a los países europeos.



Por cierto, le recuerdo que, en el éxito de la vacunación en España, su gobierno de propaganda socialcomunista, no tiene parte ni arte, ya que ni ha producido la vacuna (las farmacéuticas), ni la ha gestionado (UE), ni ha organizado la logística (Comunidades autónomas), pero principalmente los ciudadanos responsables y ejemplares.



¿Como es posible que tenga usted la desfachatez de calificar la gestión del gobierno español en la pandemia del coronavirus de “ejemplar y responsable”? ¿Usted se cree que los españoles somos todos ovejas, como sus votantes comunistas, por cierto, así llamados por Podemos?



2. “Siempre (el gobierno ha ido) de la mano de la ciencia”. Tremenda mentira. Precisamente uno de los problemas que este gobierno ha tenido es que no ha hecho caso de la ciencia NUNCA, ni antes ni ahora, y ese ha sido el gran error de los responsables de su gobierno y por el cual yo espero que sean juzgados en los tribunales.



Salvo que usted crea que la ciencia a la que ha seguido su gobierno y ha ido de su mano es el fantasmal (otra tomadura de pelo a los españoles) “comité de expertos” de los “genios sanitarios” Salvador Illa (“no tengo nada de lo que arrepentirme”) y Fernando Simón, alias el “Nostradamus” español (la profecía: “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado de coronavirus”, la realidad: 5 millones de contagiados y 120.000 fallecidos, entre ellos el 70 % de nuestros padres, tíos, abuelos, casi 200 médicos y sanitarios y 25 miembros de los cuerpos de seguridad del estado).



Voy a cortar aquí, los comentarios de su tuit ya que me acabo de tomar la tensión y tengo 120/80 y no quiero que “me suba mas”, ya que un personaje de su infame categoría no merece que los españoles dediquemos mas de los 13 minutos que me ha costado escribir este artículo.



Para finalizar, permítame decirle que con la ultima “hazaña” del día 2 de diciembre, contando la vergüenza de su gobierno, por cierto, totalmente clara y diáfana entonces y ahora (“hay que aguantar hasta el 8 de marzo”, fue la consigna que ustedes recibieron y callaron), con el vergonzoso tema lo del 8-M, usted ha demostrado que es muy tonta y corta o es muy lista y eso en una mujer nunca se sabe.



Yo estoy seguro, a mis años, de que es muy lista, pero sobre todo, muy peligrosa y perversa y que necesita un diagnostico psicológico urgente, antes de seguir en la política, pero lo que usted ha dicho creo que es extraordinariamente grave y debería tener sus implicaciones y consecuencias legales.

