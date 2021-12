A una cierta edad...

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden (78), se durmió en la cumbre del clima celebrada en Glasgow recientemente. Durante el desfile militar en Madrid del 12 de octubre, el socialista Alfonso Guerra (81) declaró su sorpresa porque unos ciudadanos silben a un presidente del Gobierno como Sanchez y sin embargo aplaudan a una cabra en el desfile de La Legión.



Evidentemente ambos sucesos pueden tener una explicación, en la forma, sobre ambos políticos que justifique esa actitud desafortunada (como se dice ahora), pero seguro que tiene una explicación, en el fondo, común para ambos políticos: la edad, ese martillo cronológico que nos avisa de que es cierto aquella frase de que “cada cosa a su tiempo y un tiempo para cada cosa”.



Según la OMS, la clasificación de las personas por la edad es así: menores, de 0 a 17 años; jóvenes, entre los 18 y los 65 años, edad media, de 66 a 79; ancianos, de 80 a 99, y mayores de larga vida, de más de 100 años. Ojalá que lleguemos a esa edad (sin exagerar), y podamos felicitarnos, ya que significará que no nos hemos quedado por el camino en la vida que hemos vivido.



En el caso de Biden no hay que olvidar que, a su edad media final, hay que añadir y tener en cuenta el “jet lag” que sin lugar a dudas sufre su cuerpo, dando esa cabezadita normal, al viajar desde Estados Unidos (oeste) a Europa (este). A mi al menos me sucede que el “jet lag” lo noto mucho mas al volver a España desde América, que, al ir a América desde España, problema que solucioné hace ya mas de 20 años tomando la melatonina a una dosis creciente como corresponde con la edad, aunque no llego a la dosis de mi admirado y leído Fernando Sanchez Dragó (82), uno de los mayores expertos no médicos en el uso de la melatonina en España.



En el caso de Alfonso Guerra, sin duda la razón para este desliz, es decir lo primero que se le vino a la cabeza en la “difícil” dicotomía entre “Legión española” (representada por su mascota, la cabra) y “Presidente Sanchez” tras oír la monumental pitada y abucheo de los asistentes al desfile militar del 12 de octubre. El presidente Sanchez, que ya es experto en oír abucheos, pitos e insultos, en toda la geografía española, tuvo la falta de respeto de llegar prácticamente con los reyes de España al acto.



Tremendo tema este de la edad y que me gustaría al menos pincelar en la brevedad de este articulo de tal forma que nadie se ofenda. El premio Cervantes de 2020, el poeta valenciano Francisco Brines (88), dijo que él quería vivir hasta que dominase su conciencia y que cuando la perdiese …….. Murió unos días después de que el rey de España le entregase el premio en su casa ya que un problema físico le impidió ir a recogerlo, pero en perfecto estado de conciencia, por fortuna para el ultimo premio Cervantes. Yo creo que igual que el electroencefalograma plano, indica muerte cerebral, la perdida de conciencia en un ser humano podría ser uno de los índices de que la vida esta empezando a llegar a su final.



También supongo que debe haber grados o escalas de perdida de conciencia y que influirá la profesión y el entrenamiento intelectual que hayas hecho en la vida. Es decir que Sir Richard Attenborough (94) o mi escritor favorito Mario Vargas Llosa (85) evidente y afortunadamente para todos nosotros tardarán mas tiempo que otras personas en perder su conciencia y facultades físicas, como así podemos ver en sus frecuentes y brillantes intervenciones en temas relacionados con su profesión y en general con la sociedad.



En definitiva, yo creo que, a ciertas alturas de mi vida, y para todas las personas, hay que ser inteligente y prudente, binomio algunas veces muy difícil de conseguir. En esta vida hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse, según dijo Pepe Mujica (85), el expresidente uruguayo. Yo, que estoy al comienzo de la edad media, me he autolimitado en los viajes a Hispanoamérica y en las lecturas, ya que noto que estoy en la edad que disfruto de vivir en este paraíso que es Málaga y prefiero leer cosas repetidas que me gustaron, que cosas nuevas por conocer, sin despreciar un buen libro nuevo como las memorias de Pedro J. Ramírez.



Creo que los políticos, deportistas y “famosos”, deben saber retirarse a tiempo y también de la vida publica y de las entrevistas, lo cual les ayudará a perpetuar su espléndida imagen conseguida. Por lo tanto, hay que pensar muy seriamente en nuestra vida y tal vez, empezar a dejar cosas que hemos hecho habitualmente, por ejemplo, no intentar ascender mas ni permanecer en el trabajo habitual y por el contrario hacer cosas que nunca hemos hecho, como, por ejemplo “perder mas el tiempo”, como dijo Borges.

Sigue los temas que te interesan