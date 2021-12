El primer recuerdo de Escohotado que tengo en mi memoria fue en una Clave de Balbín donde don Antonio aguantaba estoicamente la bronca de la madre de un drogadicto. Yo no podía estar más de acuerdo con la mujer, en aquellos tiempos de genocidio e ignorancia auspiciada por el señor Tierno Galván al grito de "al loro y el que no esté colocado que se coloque".

En aquel entonces yo era muy joven para esos temas tan grandes y, naturalmente, me equivoqué en la apreciación. No porque no esté en conexión con la madre, sino porque no entendía la obra de Escohotado.

Hay dos personas que empecé odiando profundamente, allá en el siglo XX y que casi he acabado bendiciendo años más tarde: Albert Boadella y Antonio Escohotado. Uno por blasfemo y otro por criminal, cargos que se demostraron falsos y que, solamente por mi torpeza e ignorancia por edad, di por válidos. Hay que saber rectificar, pensar en la cara del toro y dejar el tiempo que de más información. No significa que yo esté de acuerdo totalmente con esta pareja, ni mucho menos, pero hay algo mucho más importante que el acuerdo, que no es otra cosa sino que el respeto y la jerarquía de conocimiento.

Antonio Escohotado es un caso del todo excepcional. Pertenece a esos espíritus geniales que hacen de su existencia un laboratorio humano. No sólo intelectualmente, sino físicamente. Otros sujetos del mismo alcance pero de diferentes latitudes serían Ramiro Calle o Dragó. El hecho de filosofar integralmente desde la experiencia y acertar, merece todo el respeto. Frente a los académicos de títulos, becas y vacío, nos encontramos a entes que, ante todo viven, logran sobrevivir y desde ahí escriben su obra. Escohotado ha pasado sus etapas haciendo una vida plena y llena, ha cambiado sus puntos de vista y ha dejado el mayor tratado sobre drogas que ningún humano haya hecho sin haberse quedado colgado en el intento.

Respeto absoluto para él, aunque no haya acuerdo personal, no en los temas sino en el punto de vista. Porque Escohotado tiene un esquema de pensamiento Hegeliano en cuya dialéctica no puede encontrar acomodo un hombre realista como yo. No importa en absoluto. La actitud es la que hace las biografías y su actitud era conocimiento y trabajo.

Lo siento muchísimo, Antonio Escohotado, uno de los nuestros. Descansa en paz.

