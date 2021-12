Arde Madrid al sol de Barcelona

Por continuar en el trono de la Moncloa desde donde dictar, el presidente del Gobierno socialcomunista que "cuando te mira sabes que te está mintiendo", no tiene escrúpulos en entregar a los separatistas, proetarras, y comunistas lo que sea necesario para que le mantengan en la poltrona.



Para los separatistas de EAJ-pnv, además, ha roto la Caja de la Seguridad Social y les ha entregado el ingreso mínimo vital (IMV); para los proetarras, les ha puesto a todos los terroristas de ETA en las cárceles vascas y ha cedido la gestión de ellas para que de inmediato les suelten y homenajeen en las calles; para los separatistas de Cataluña, más dinero y manga ancha de la ley para sacar e indultar a los golpistas; y para los comunistas, la nueva ley de Seguridad Ciudadana para que en cualquier lugar pueda regir la inseguridad y los actos violentos al estilo de Barcelona.



Cuando el comunismo toma el poder de un país los hechos demuestran: que crece la miseria de su población al mismo ritmo que aumentan las cuentas bancarias de los miembros del "politburó"; que todo se lo tienes que deber a "papa estado"; que el individuo no es propietario de nada ni siquiera de la propia vida; y que su desalojo del poder por medios democráticos es casi imposible tras copar los puestos estratégicos de los tres poderes democráticos (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) que los harán funcionar cómo uno solo. Resumiendo: Serás feliz sin tener nada, y no tendrás más remedio.



Una vez tomados todos los resortes de la Justicia: Cómo el Tribunal Constitucional con magistrados como el que excarceló a Bolinaga, defendió a Garzón, protegió a los okupas, justificó quemar las imágenes de "gente de poder (el Rey)", y que se posicionó contra la Prisión Permanente Revisable; el Tribunal de Cuentas -la bicha del nacionalismo-; y a la espera del anuncio de la toma del Consejo General del Poder Judicial, tras el pacto con el partido de Centro, el gobierno ha acomodado adecuadamente la Ley de Seguridad Ciudadana desde su visión antisistema y separatista.



La ley modelada por el secretario de Estado Rafael Simancas (PSOE) y Enrique Santiago (secretario general del PCE, secretario para la Agenda 2030, y representante jurídico del narcoterrorismo de las FARC), en su nueva redacción protege a los delincuentes, estilo "Alfon", o del patea policías Alberto Rodríguez, exdiputado de Podemos, y deja a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado (FFCCSE) inermes ante cualquier ataque o acusación.



Desde el mismo día en que se apruebe esta ley cualquier antisistema, o activista de manifestaciones violentas, podrá realizar manifestaciones que no hayan sido comunicadas que respondan a una rápida expresión en las calles ante un acontecimiento de repercusión social. En caso de ser detenido, la detención pasará a ser de dos horas máximo, estando los agentes obligados a devolver a los manifestantes al lugar donde fueron retenidos.



Además, la nueva redacción deja al pairo a las FFCCSE haciendo que el testimonio policial no tenga presunción de veracidad salvo que los hechos testificados siempre resulten "coherentes, lógicos y razonables".



Y como penúltimo estrambote a la seguridad ciudadana, la nueva ley regula el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios para que siempre y en exclusiva se utilice el medio menos lesivo contra los violentos.



Ya no se podrán disuadir ni repeler los actos violentos de grupos de terrorismo callejero o manifestaciones violentas con los disparos de las llamas "pelotas de goma", ahora tendrán que utilizar otros medios como el lanzamiento de besillos a los violentos. Ni tampoco repelerlos y controlarlos con los camiones tanque de agua, conocidos como "botijos", ahora tendrán que utilizar pulverizadores de agua perfumada, de no más de 30cl.



Este embate del gobierno socialcomunista no es baladí. Esta como diseñado, pues en las urnas no ganan, para asaltar el último bastión de España que se declara anticomunista y liberal, que clama "comunismo o libertad", y que elige democráticamente "libertad". Este embate de ley llevará implícito al método de calles quemadas, negocios saqueados, y violencia ciudadana; el nuevo sol que alumbra los días y noches de Barcelona.



Con esta nueva ley los medios abrirán mostrando cómo arde Madrid al sol Barcelona en el instante que más le favorezca al socialcomunismo. O en el instante que cualquier "Pablo Iglesias", antes o después de las urnas, active a todas sus famélicas legiones al grito de "alerta antifascista" o "rodea el Congreso".



Y después se verá el porqué de la toma de la Justicia. Para tenerla a su servicio, y ocultar con la justificación de las puñetas bajo el manto de legalidad los actos antidemocráticos y revolucionarios. Total, quien justifica la quema de fotos del jefe de Estado español como algo normal por tener un carácter ritual, por qué no va a justificar los actos que surjan al grito de "alerta antifascista" o "rodea el Congreso" por tener carácter de libertad de expresión.

