Grande-'Marlasca' y el odio

Señor Marlasca (sin K, como acertadamente dice la valiente y gran política y paisana suya, Rosa Díez), permítame la pregunta clave: ¿qué tremendo episodio ha ocurrido en su vida personal, familiar o profesional que ha dado lugar al desarrollo de ese terrible sentimiento de odio y rencor que usted tiene, y se manifiesta, contra muy diversos estamentos de la sociedad española?

Permítame usted hacerle unas reflexiones personales, sobre ese odio tremendo que usted tiene y destila, en todos sus actos:

1. El odio es un sentimiento que no aparece de repente, sino que se manifiesta a través de los años y jamás debe estar en un programa de formación de los jóvenes (¿qué le pasó a usted en su juventud ?, señor 'Marlasca'), entre otras cosas porque el odio lleva parejo a la idolatría y como dijo Gustave Thibon, la idolatría acaba siempre por destruir al ídolo.

2. Además, el odio, por definición, se destina a un ser superior y no a un ser inferior, como dijo el filosofo alemán Nietzsche. Que pena actuar con el odio siempre presente. Esto deja en muy mal lugar al odiador, generalmente con complejo de inferioridad por múltiples causas.

3. Usted bien sabe que los odiadores profesionales existen. Los vemos cada día en las redes sociales, pero también actúan en la vida real y pasan a la acción como han demostrado, sin ir más lejos, miembros de su gobierno comunista en las pasadas elecciones del 4-M a la comunidad de Madrid.

4. ¿Porqué odia usted tanto a la Guardia Civil, a la Policía y a los funcionarios de prisiones? Siendo usted hijo de un miembro del cuerpo de la policía, ha demostrado como ministro de Interior, un odio tremendo a las fuerzas de seguridad del estado, por lo siguientes y resumidos, hechos:

a) Cese de los coroneles Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa en agosto de 2018 y a Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid en mayo de 2020 y posterior negativa, reiterada 2 veces, a su merecido ascenso a general, con la evaluación positiva del Consejo Superior de la Guardia Civil, integrado por los 33 generales en activo, a los que usted ha despreciado. Este tema merece un articulo especial.

b) Nombramiento de una mujer como Directora General de la Guardia Civil por primera vez en la historia de la Guardia Civil y de España, falta de protección a sus miembros en la Pandemia del Coronavirus en tres circunstancias: General, Emigración y Aeropuertos, clasificó como grupos de «baja probabilidad de exposición» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y tampoco son personal esencial en la lucha contra el Coronavirus, consintió usted demoras injustificadas en la vacunación de Fuerzas de Seguridad del Estado, sobre todo en Cataluña cuando además el gobierno catalán ha tenido que tirar vacunas por haber prescrito la fecha de caducidad.

c) Ha comprado el armamento mas barato de todos a la policía, no preparó adecuadamente a la Policía para atender a los ciudadanos en la nevada 'Filomena' de enero, ha consentido una comparación desigual y ofensiva con la Policía de Marruecos en la adquisición de material y coches (baratos para España y caros para Marruecos), no ha facilitado las vacunaciones a los funcionarios de prisiones y si a los presos, y tampoco ha accedido a su derecho a votar.

d) Pero sobre todo, Sr. 'Marlasca', ha permitido la humillación a la Guardia Civil y Policía en actos políticos, ha promovido y acelerado el traslado masivo de etarras a cárceles próximas o del País Vasco, ha permitido los homenajes a etarras, etc, etc.

Realmente nunca un político ha podido hacer mas daño a la Guardia Civil y a la Policía, en tan poco tiempo en toda la historia de nuestra joven democracia. ¿Que relación con el coronel de los Cobos, tuvo usted en su vida personal o profesional?, un hombre ejemplar, un guardia civil intachable y nº1 de su promoción y muy querido por los españoles por su lucha contra ETA. Creo que este es el punto clave de su odio y sobre el que cualquier psiquiatra incidiría de forma preferente.

Sr. 'Marlasca', ¿por qué tiene usted tanto odio? Que terrible tiene que ser vivir con usted y a su pareja Gorka Gómez, le deseo todo lo mejor en esta nueva etapa como ministro, ya que la convivencia con un personaje como usted, según los expertos, no es nada fácil.

¿Vuelvo a insistir, que le ocurrió en su vida personal, familiar, en su juventud? Piense en ello y solicite ayuda profesional urgente para solucionar un problema que, sin la mas mínima duda, pronto o tarde, acabará con su vida personal, familiar y profesional. No se puede vivir con tanto odio en el alma. Se lo digo por su bien, como médico.

