Los delfines y los toros

En las Islas Feroe, un conjunto de islas pertenecientes al “civilizado y culto” país escandinavo de Dinamarca, en este año 2021 la celebración de la fiesta ancestral de Grindadràp ha provocado la muerte, de forma individual, de más de 1.400 delfines en un espectáculo dantesco que nos ofrecieron diversas cadenas de TV, ante la incredulidad de muchos de nosotros.

Parece ser, además que, según una reciente encuesta realizada a los habitantes de las Islas Feroe más del 83% de los isleños siguen apoyando la matanza del delfín, un animal caracterizado por su inteligencia y hacer siempre el bien, sobre todo para los niños. Mi nieta Alexia los adora y recuerda su experiencia en el delfinario de Fuengirola, interactuando con los delfines como uno de los mejores momentos de su vida.



Se tiene constancia de que El Grindadràp, es una tradición ancestral practicada desde 1584 en el territorio danés, en la que los cazadores rodeaban a las ballenas piloto y a los delfines de flancos blancos después de que los barcos los condujesen hasta la playa y utilizando lanzas y machetes los asesinaban, y después se los repartían entre la comunidad. Recordemos la cifra, ya que es increible y espeluznante, 1.400 delfines sacrificados en un día, matar por matar, por una tradición desde 1584, siglo XVI.



Los aztecas mexicanos tenían la tradición de ofrecer niños en un ritual donde los mataban y les sacaban el corazón para ofrecérselo a sus dioses. Hoy día nadie permitiría a los descendientes de Moctezuma, que los hay a miles en México e incluso llegan hasta España, que, por una tradición ancestral, desde el siglo XVI descubierta por los 200 españoles de Hernán Cortés, se permitiesen los sacrificios de niños a los dioses.



¿Porque no protestan los “falsos” y cobardes animalistas y antitaurinos españoles ante esta salvaje escena de ver a 1.400 delfines muertos en una playa a manos de unos “valientes” ciudadanos, incluso niños, de Dinamarca? Los antitaurinos y animalistas españoles solo protestan dentro de España, les pasa lo mismo que a las feministas extremas, las llamadas feminazis, aunque estas tienen mas intereses económicos, verdad ?



En la “incivilizada y bárbara” España, un país con mas y mejor historia que Dinamarca, tenemos el toro, un bravo animal que tiene un enorme valor en la economía nacional de España y la cantidad de puestos de trabajo que proporcionan, siendo el segundo espectáculo de masas de nuestro país, solamente por detrás del fútbol. Según Ramón Pérez de Ayala, “el nacimiento de la Fiesta Nacional coincide con el nacimiento de la nacionalidad española y con la lengua de Castilla, así pues, las corridas de toros son una cosa tan nuestra, tan obligada por la naturaleza y la historia como la lengua que hablamos.”.



Según un completo informe de Diego Sánchez de la Cruz, en Libre Mercado, publicado en 2015, los toros generaron 200.000 empleos en España. Una parte importante son empleos creados de manera directa (57.000), mientras que hay otros 142.000 ocupados gracias al impacto indirecto de la Fiesta en más de 100 sectores de la economía española. La actividad económica generada por la tauromaquia tiene un impacto anual de 3.559 millones de euros en la economía española.



Así mismo los toros aportan 114 millones más de IVA que el cine español y además los toreros suelen ser gente humilde y españoles de verdad y no tenemos que soportar a ciertos actores y actrices que presumen de comunistas y viven como capitalistas. Además, desde el punto de vista cultural, la tauromaquia es el principal activo de la Marca España, tal y como acreditan las encuestas del Real Instituto Elcano. En este sentido, conviene recordar que el toreo se desarrolla también en otros países como Francia (es fiesta nacional de Francia, para vergüenza del gobierno socialcomunista de España, que suspendió las corridas de toros en Cataluña, pero no los “correbous” en un acto mas de hipocresía catalana), Portugal, México, Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú...



En España, la fiesta de los toros permite ver un espectáculo de arte tradicional español, en el que un hombre se enfrenta a un toro de 600 kilos, criado con el único fin de la corrida de toros, con la única ayuda de una muleta de tela y una espada y sobre el que atacan los “valientes” españoles antitaurinos, no los extranjeros. Federico García Lorca, posiblemente el mas grande poeta que ha tenido España, dijo "La fiesta de toros es el único lugar en donde se puede estar seguros de presenciar la muerte envuelta en la mas deslumbrante belleza"



Este mundo, aparte de estar definitivamente loco, es muy injusto con España.

