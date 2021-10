Reflexiones de un hombre, como ser humano, Y sin “tontás”.

Desde el respeto que nos debemos.

Sobre nuestros elegidos empleados públicos, los políticos.

Primero y principal, habrán de ser personas capacitadas para el puesto a desempeñar, en función del cargo a representar.

El salario y todas las remuneraciones debieran ser acordados por la ciudadanía. Así como las condiciones laborales. Los horarios, festivos, vacaciones.

La ropa de trabajo y el material necesario para el mismo.

Representar a tu país es un orgullo, no una fuente inagotable de ingresos.

Una vez acabado el mandato, si la persona resultara realmente muy válida, podría ser reclamada para continuar en su puesto, por otro período. A voluntad de la ciudadanía.

Aquí, se acaban los partidos políticos, los de aquí y los de allá, los de más allá y los de más acá.

Nos dejamos de "tontás", que sólo enriquecen a quién busca y vive del enfrentamiento.

Nos ponemos a trabajar. Todos. Sin trabajo, no hay paga.

Esto da mucho de sí. Se puede ir haciendo mucho por nuestro país.

A mí me gusta decir, por nuestra España.

Sin colores. Sin siglas.

Aquí el Orden y Ley se cumple.

