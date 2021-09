El hermano de Tony Manero

En el próximo Sálvame nos informarán de que Tony Manero, el protagonista de Fiebre Sábado Noche (1977) tiene un hermano pequeño. Y es el ministro Escrivá. Lo hemos descubierto por su habilidad al marear las baldosas al ritmo de La Yenka (1964) o del María (1995) de Ricky Martin, “Un pasito pal´ante Maria, dos pasitos pa´tras”.

En general a los gobiernos, sean del signo que sean, y también independientemente de su nivel administrativo, les falta mucha labor pedagogía y les sobra demagogia. En el caso del Sr. Escrivá además le falta capacidad de expresión. No hay declaración que al día siguiente matice, corrija, cambie o tergiverse.

Hace unas semanas hablábamos de la presentación del primer fascículo de la reforma de las pensiones. Tocaba ahora vendernos el segundo, pero parece que no lo tiene pulido. De ahí el lanzamiento de un nuevo globo sonda para ver como respira el personal y si se traga el anzuelo.

Es cierto que jubilarse a los 67 es un derecho que tenemos, no una obligación. También es cierto que en muchos trabajos es casi imposible seguir en ellos partir de los 60ypocos.

El ministro, es un experto en econometría y tiene un extenso curriculum en puestos de estudio, pero le falta calle. Saber cómo vive la gente corriente, sin que se lo cuenten las estadísticas: aunque es muy difícil teniendo un cuarto de millón en planes de pensiones.

Su problema es que en España hay muchas personas que se jubilan antes de la edad de jubilación. Lo que debiera hacer es identificar las causas para poner soluciones y no lo que hace: buscar una solución sin conocer las causas.

Hay múltiples causas que provocan las llamadas “prejubilaciones”. Y entre algunas de ellas existen sinergias que han hecho que se retroalimenten las unas a las otras.

Hay un factor tecnológico y es que la digitalización y la robotización destruyen más trabajos y más rápidamente de los que crean. Hay un factor económico, economía de escala, nuestras empresas son pequeñas y para competir en un mundo globalizado deben crecer o fusionarse o ser absorbidas. En cualquier caso, estas últimas opciones destruyen empleos. Ejemplo el sector de la banca y las cajas de ahorros.

Hay otra causa histórica veníamos de una economía autárquica, encerrada en nosotros mismos con clientes cautivos y la llamada apertura del régimen y posterior integración en Europa nos ha obligado a reconvertirnos (las crisis de los 80 y 90) y sin acabar volver a reinventarnos (crisis del 2008 y ahora Covid). Tras la fascinación de que lo de fuera era mejor, hemos pasado a descubrir que no somos tan malos como nos hacían creer, ni tan buenos como pensamos. Por ese camino se han quedado muchos los lunes al sol.

Existe una doble causa cultural y educativa. La posguerra fue larga y dura, propició el estraperlo y el enchufismo/amiguismo. No se crearon empresas, sino negocios. En esta idea se profundizó en los ochenta y noventa con la cultura del pelotazo. Hay una visión más a corto que a largo. Investigar e innovar es de otros. Invertir no ha sido nuestro fuerte. La visión de negocio ha primado sobre la de empresa y cuando había beneficios en vez de invertir en formar a los trabajadores, mejorar y crecer, se han repartido y derrochado particularmente, sin visión de futuro y social. El empresario, en general, es visto como un enemigo y como un parásito, por esa nula gestión del beneficio y lucro personal. Y al operario como un vago al que hay vigilar y monitorizar de continuo. Hace poco, una persona muy cercana, me comentó que, en su empresa, el gerente dijo a su equipo directivo, que ellos estaban para hacer lo que él decía, no para pensar. Lo que nos ha llevado a empresas poco adaptadas y sin cintura, que en momentos de crisis su viabilidad pasa por ERE y jubilaciones anticipadas. Traspasando con su solución el problema a todos.

En España la experiencia es vista como una amenaza y no como una fortaleza del candidato a un puesto. Faltan oportunidades para los mayores de 45 años, para las mujeres y para los jóvenes. Curiosamente a estos se les dice que su debilidad es la carencia de experiencia. Por ello aspiran a ser funcionarios.

Hay que poner soluciones a todo esto y no es fácil, ni se puede hacer rápidamente. El problema de Escrivá es que, desde el gobierno de Felipe González, pasando por todos los demás, Aznar, Zapatero, Rajoy y este, ninguno ha querido remangarse. Todos han parcheado el bote y ahora las vías son tantas que nos hundimos. Ahora se nos pide a algunos galeotes que sigamos remando, hasta la extenuación. Mientras otros pueden jubilarse anticipadamente porque con su nivel de cotización no les afectan las penalizaciones. Recordad la diferencia entre el salario bruto medio de un trabajador navarro (26.364 euros) y de un funcionario foral (39.000 euros). Esto no lo quiere ver el ministro. Y fustiga a los de abajo.

Sigue los temas que te interesan