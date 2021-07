Placa al "Hogar Polaco"

En mi cotidiano paseo por el centro de Madrid, llegado hace unos días a la Glorieta de Rubén Darío me sorprendió satisfactoriamente una placa insertada en la fachada del magnífico edificio señalado con el número 3. Se alude en ella al nefasto periodo 1936-1939 y a la labor humanitaria de los diplomáticos responsables del llamado "Hogar Polaco", dando asilo a los españoles que lo necesitaron sin reparar en su orientación política.

Nada dice la placa sobre la iniciativa de implantarla en tan inmediata fecha como el 24 de mayo último, pero es de suponer que corresponda al Ayuntamiento de Madrid o a su Junta de Distrito de Chamberí y sobre ese Ayuntamiento y su circunstancio va mi comentario: comprendo que los acuerdos de aprueban en los plenos de las corporaciones y que no se aprueban si no logran mayoría, pero esa placa tan bonita y explícita adolece de opacidad en lo fundamental, lo que es de lamentar, porque la llamada memoria histórica no admite corsés por más que su ley lo pretenda. Bastaría con haber prescindido de la locución "sin reparar en su orientación política".

