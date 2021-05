Madurez inalcanzada

¿Consideran los políticos que la sociedad, o sea nosotros, no somos lo suficientemente maduros?

Sobre todo según se va escorando la ideología hacia la izquierda, tienden a decirnos cuál tiene que ser nuestro comportamiento en todos los ámbitos, ocio, trabajo, alimentación, relaciones, personales y sexuales.

Ellos lógicamente saben lo que nos conviene, y se afanan en repetírnoslo hasta la saciedad, no vaya a ser que en un despiste nos de por pensar y se le acabe el negocio.

Creo que los grupos son muy influenciables, basta con manipular o dirigir al líder y la mayoría irá detrás como borreguitos obedientes, además de convencidos de que la razón les invade y los demás están equivocados, estos borreguitos a veces se convierten en bestias descontroladas.

Pero hay personas con criterio propio, con ideas propias, que no necesitan proclamar ni difundir la verdad, les basta con vivir con su verdad, la que sale de dentro y están dispuestos a adaptar a las experiencias y situaciones de la vida y cambiar según vayan evolucionado.

Yo maduré en los años ochenta, y pese a todas las dificultades, no voy negar la cantidad de problemas, injusticias y desigualdades que había en esa época, la libertad y confianza que había, tanto para crear como para destruir, era como somos los humanos, maravillosos e imperfectos, podías opinar, cantar, escribir sobre cualquier tema de la manera más libre, si también barbaridades, pero eso es ser libre, la palabra es sagrada y como me repetía mi abuela, no ofende quien quiere si no quien puede y la decisión de ofenderte es tuya.

Ahora, a quien les importa la opinión publica, que no es mi caso, están tan encorsetados, reprimidos y temerosos que durante la dictadura.

Respeto a quien no comparta mis opiniones, pero me da igual, mientras no lleguen convencerme de lo contrario, con ellas viviré.