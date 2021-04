Elecciones 4-M: "¡Sí, sí es esto!"

El 4 de mayo muchos ciudadanos de la CC. AA. de Madrid vamos a votar en cuerpo. Pero muchos más van a votar con nosotros en alma en el resto de España. Juntos hemos llegado, andando el tiempo, a una encrucijada. A todos se nos plantea la misma pregunta de fondo, trascendente, que Ortega y Gasset contestó respecto al régimen político inaugurado en abril de 1931 con ilusión sin reservas primero, con su aprobación, y poco después con un "no, no es esto". Él ya no está, pero sus herederos, que somos nosotros, sí.

¿Qué podemos contestar? Tras los cuarenta años indiscutiblemente mejores de nuestra historia reciente, por pacíficos, por cosmopolitas, por prósperos, y sin haber caído aún en nada que sea irreparable, podemos afirmar sin engreimiento respecto al régimen constitucional inaugurado en 1978: "¡Sí, sí es esto!". No hay que echarlo a perder. Hay que mejorarlo y ganar.