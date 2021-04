Violencia de género

Sra. Montero,

¿No es violencia psicológica el que mi hermana y la Fundación Jiménez Díaz, no me faciliten ningún tipo de información sobre las pruebas y operaciones que se le están realizando a mi padre de 95 años?

Yo como soy discapacitado en un grado del 70% con una dependencia de Grado III, Y además no tengo ninguna hija trabajando en la FJD se me aplica con toda la dureza la Ley de Protencion de Datos, yo considero que podría ser violencia psicológica, si además tengo un hepatocarcinoma con poca esperanza de vida. Pues no puedo denunciarlo.