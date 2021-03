Inés Arrimadas

A quienes aún creíamos que Ciudadanos podía remontar nos has defraudado. Nuestro voto, al final, ha servido para apoyar a Unidas Podemos. No hay derecho. Pero la democracia es así, muchas veces injusta.

Creo que tu jugada ha sido un pacto personal del que solo tú saldrás beneficiada en cuanto tu partido desaparezca. Seguro que te han ofrecido un puesto lo veremos al tiempo. No creí que fueras una trepa más.

¡Que valor!, en plena pandemia, con tantas personas deseperadas por la crisis economica, y tú buscando la recolocación. ¿Por el bien de la democracia?

Punto y final he puesto a mi apoyo para Ciudadanos.

Has conseguido que la política vuelva a ser de los jueces, susurras argumentos que no creo y has dejado abandonados a muchos de tus compañeros de partido.

Si así entendías la lealtad liberal deberías haberlo dicho antes de las elecciones.