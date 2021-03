He leído el comentario de un nuevo suscriptor a EL ESPAÑOL sobre un artículo del Sr. Cristian Campos. La secuencia es la siguiente:

1º. Se suscribe.

2º. Lee un (solo uno) artículo.

3º. Decide concluir prematuramente cancelando la suscripción -de forma poco elegante-.

Concluir rápidamente con tan poca información es catastrófico. Fundamentalmente si gran parte de las decisiones que tomamos siguen este patrón.

EL ESPAÑOL, como tantos otros, ofrecen mucho más que un artículo de opinión. No es necesario entrar en detalles.

¿Por qué esta inmediatez en concluir, en decidir con tan poca información?

El profesor Zygmunt Bauman acuñó el término de "Modernidad líquida. El síndrome de la impaciencia”.

Aseveraciones sin fondo y conclusiones prematuras, son el epítome de nuestra cultura occidental.

Son también la característica dominante en la toma de decisiones cuando, precisamente, debería ser lo contrario, caracterizarnos por la profundidad a través de una selección deliberada y objetiva.

Son tiempos de inmediatez, de lo instantáneo, -del corre, corre-.

Hay funciones que hacen único al ser humano, y que, a diferencia de otros animales que habitan nuestro planeta se han colocado dentro de las “categorías evitables”. Por ejemplo pensar, organizar, elegir y decidir.

"Pensar, organizar, elegir y decidir" es un proceso secuenciado que nos permite tomar decisiones con seguridad.

No puedo imaginar el hecho de ir de vacaciones sin seguir el proceso descrito o ¿hay personas que se van de veraneo sin pensarlo, sin una mínima organización y elección del lugar de destino? ¿Conoce Ud. a alguien?

No es necesario imaginar, porque es real, que no extendemos este proceso para tomar decisiones en otros ámbitos. Nos enteramos de ello por la evidencia directa de un resultado infructuoso, que sentimos compungidos porque, con frecuencia, muchos resultados trascienden y no tienen marcha atrás.

Concluir prematuramente parece algo propio de Occidente y aunque así funcionen muchos no significa que sea correcto, que no tenga remedio, ni mucho menos que tengamos que aceptarlo.