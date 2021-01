Los contratos deportivos que firma la Covid-19

El sábado 16 se enero de 2021, quedará marcado en mi memoria como una de las faltas de respeto más grandes que una federación, la andaluza de fútbol, puede cometer, para con la sociedad en general y contra el deporte en particular.

Nos ponemos en situación. El viernes noche, Juanma Moreno, presidente de la Junta, anuncia las medidas nuevas de restricciones para toda Andalucía. El panorama vuelve a ser devastador para esta comunidad autónoma. Restricciones de movilidad, cierre perimetral de pueblos con muchos casos de contagios, reducción al mínimo del número de personas en reuniones, etc.

Todos los pueblos hacen sus cuentas y cada uno sabe ya si el sábado 16 por la noche, día en el que entran en vigor estas medidas, tendrán que cerrarse perimetralmente.

Sábado 16, día de fútbol, todos los clubes preparados para saltar al terreno de juego. La Covid-19, no puede hacernos daño todavía, no, porque lo ha dicho Juanma, hasta la noche del sábado al domingo no. Creo que la federación tiene una cláusula firmada con el virus en la que dice que hay que hacer caso al presidente de la Junta.

Los niños, de las categoría bebes, pre-benjamines, benjamines, etc. suben a los coches y a los autobuses en dirección a pueblos que dentro de unas horas tienen que cerrar su perímetro. Con esos niños viajan, como es normal, sus padres, abuelos, familiares y aficionados a este deporte que ha tenido la gran suerte de que la federación haya firmado esa cláusula de no contagio con el virus. ¡Que gran suerte la nuestra!

Los ayuntamientos de estos pueblos que van a ser confinados, saben que sus terrenos de juego se van a llenar de gente de otros pueblos horas antes del cierre y no hacen nada para evitarlo. Los clubes también lo saben y lejos de evitarlo, o al menos admitir que el civismo brilla por su ausencia, algunos directivos se dedican a discutir e incluso insultar a la gente que pensamos que eso no está bien. Y la federación... bueno, ella esta cubierta con la cláusula anti-Covid.

Por la noche, todo se ha acabado, hemos ganado o hemos perdido, que más da. Desde hoy quedan suspendidos todos los partidos de estas categorías de niños. No sabemos a qué precio, pero por lo menos hemos jugado. En la noche del sábado, duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco... (padre pensativo), ¿cómo terminará la canción?