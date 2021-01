Gallinas sin huevos

Indignante la actitud de los mandamases catalufos ante la ‘rave’. Por cierto, que no eran pocos los extranjeros que acudieron a la orgía. Lo que dice mucho de la difusión que se le había dado al evento, que ahora la palabreja sirve para un roto como para un descosido.

Si no fue detectada por quienes tenían la obligación de impedirla, malo. Si las autoridades, uy, lo que he escrito que me da la risa, sabían del asunto, peor. Porque demostraban lo que ya han demostrado: les faltaba tener lo que hay que tener para enfrentarse a una punta de becerras y becerros e impedir que se saltaran leyes y normas.

Podrían ponerse de acuerdo los productores del ‘alimento unicelular proveniente de gallináceas compuesto de yema y clara’ del resto de España y enviar toneladas de ellos para los responsables de hacer cumplir las leyes.