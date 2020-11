Miradas a la nada

Mi padre siempre me recuerda que, cuando era pequeño, me quedaba mirando todo a mi alrededor. Como si ya, con apenas unos meses, hubiera un periodista dentro de mí. Creo que, afortunadamente, todavía conservo ese espíritu curioso. Por eso me sigo fijando un poco en todo. Observando con detenimiento y, si puede ser con una cámara de fotos en mano, mejor.

Esta mañana, casi de casualidad, crucé mi mirada con la de un camarero que pedía auxilio. No de manera literal, pero casi. Eran las 9:30 horas, plena hora punta del desayuno y apenas había sentadas dos personas de entre las decenas de mesas impolutas.

Aquella mirada parecía decirme que entrase, que consumiese allí, que la cafetería que probablemente un día alguien levantó con mucho esfuerzo se estaba desangrando poco a poco.

La crisis del coronavirus está golpeando al sector de la hostelería más que a ningún otro. Con todo lo que ello supone. Me cuesta creer que aún no se hayan tomado medidas de gran calado para minimizar el impacto de la pandemia en un sector tan importante para nuestro país.

Hasta octubre, la Covid ha supuesto en España el cierre de 65.000 negocios hosteleros, la pérdida de 350.000 puestos de trabajo y la facturación ya ha caído más del 50% respecto a 2019. La situación, sin duda, es alarmante.

Aquella mirada, de aquel señor, en aquella fría mañana, no fue casualidad. Es importante poner nuestro granito de arena en una economía que asume un nuevo golpe cuando aún no se ha recuperado de la crisis financiera de 2008.

Consume productos de la tierra. Baja al quiosco. Tómate un café en ese bar de siempre; o, al menos, pídelo para llevar. Déjate recomendar por el librero de la calle de al lado. Ve a la heladería de tu barrio. Hasta que esa mirada, ojalá que sea pronto, dé paso a una tímida sonrisa bajo la mascarilla.