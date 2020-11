A quien alguna vez escribió una carta a SSMM los Reyes Magos de Oriente

Queridos amigos:

Soy beduino del Rey Melchor y este año, en lugar de ayudar en la recogida de cartas, siento la necesidad de escribir unas palabras.

He dedicado parte de mi vida a repartir ilusión a niños y mayores en una fecha tan señalada como es la Navidad. Pero este año 2020, a pesar de los esfuerzos por mantener el ánimo, me siento abatido por la situación que estamos viviendo. La incertidumbre de que llegue pronto un final, la dureza y la soledad de esta enfermedad cuando ataca con agresividad, las dificultades económicas que muchos están sufriendo, el distanciamiento social y la falta de un abrazo que reconforta... todo ello hace que encaremos el final del año faltos de alegría.

Pensemos qué podemos hacer para que aquellos que aún están aprendiendo a escribir esa carta a SSMM los Reyes Magos de Oriente, conozcan y vivan la magia de la Navidad.

No sabemos aún con quién cenaremos el 24 de diciembre, ni con quién podremos tomarnos las uvas y brindar la noche que despedirá a este 2020. Tampoco cenaremos con nuestros compañeros de trabajo, si es que aún lo conservamos. Las cabalgatas no recorrerán nuestras calles el 5 de enero y no volveremos a casa con los bolsillos llenos de caramelos ni la satisfacción de haber logrado un juguete lanzado desde una carroza.

Pero sí podemos hacer que todos los niños tengan sus juguetes esta Navidad. Sí podemos ser más solidarios que nunca, para que todos cenen en esas fechas, aunque no se reúnan las familias enteras. Sí podemos vivir el espíritu navideño, por encima de las adversidades que nos asolan.

Los beduinos tenemos una petición para esta Navidad. Los juguetes ya están en las estanterías y almacenes de las jugueterías. Pero si éstas cierran será imposible que podamos repartirlos a tiempo a todos los hogares. Por favor, mantengan abiertas las jugueterías para que la magia de la Navidad llegue a todas las familias y tengamos un hilo de esperanza de un 2021 mejor.