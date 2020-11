No hay más ciego que el que no quiere ver

Escribo estas líneas con mucha, mucha tristeza.

El Español ha cumplido cinco años. Es motivo de alegría para muchos que el periódico tenga esa edad y se haya convertido en el más elegido por millones de personas.

El pasado 26 de octubre tuvo lugar su anual entrega de trofeos, con todas las medidas de contención y seguridad que dicta el decreto que horas antes sacó el gobierno, medidas que si en algún momento alguien no cumplió pues muy mal. Pero la organización del evento no tiene culpa del descuido o pasotismo de quien a drede o no se las saltase.

Sin embargo la opinión pública se ha hecho eco de este evento, repito que se lleva haciendo cuatro años y nunca tuvo tanta repercusión.

Circula una lista de invitados con sesenta y un nombres uno de ellos repetido por lo que en realidad son sesenta nombres, sesenta. Pues bien la gente critica el acto diciendo que fueron ciento cincuenta. Eso para empezar, que se sobrepasó el aforo de asistentes a la entrega de premios, dicen también, este fue el 33% de la capacidad de la sala elegida. Que se pasaron de la hora del toque de queda y más cosas, dicen también.

En fin...

A mí me han llegado a decir en referencia al acto que las reuniones no deben sobrepasar más de 6 personas, sin pararse a pensar que se estaba en un sitio donde normalmente se cena y se come, al igual que en cualquier restaurante al que vamos todos. Y en un restaurante no están comiendo solo seis personas en cada turno, comen las personas que según el aforo decretado pueden estar en cada servicio.

Se podía haber entregado los premios en un salón de actos y chimpum. Pero se buscó un sitio donde consumir y con el suficiente espacio para poder celebrarlo.

Se podía no haber realizado el evento también es verdad. Incluso habría sido lo más sensato, puede ser. ¿Pero el que se realizase en un sitio adecuado con todas sus medidas de seguridad da derecho a mentir y a sacar todo de su contexto real?

Yo de verdad no entiendo el problema y no seré yo quien critique que se está acudiendo al teatro, museos y exposiciones mientras se cumplan las medidas establecidas. Pero seamos realistas, aquí el problema es que se juntó a políticos en un acto que presidía el periodista Pedro J. Ramirez, y la prueba es que incluso se ha omitido que uno de los premios se da al deporte y que hubo gente representativa del mundo deportivo.

Nadie sabe a quién me refiero porque como casi siempre el deporte nacional es criticar en vez de leer, documentarse y después opinar.

No os estáis dando cuenta que os quejáis de que nos tratan como a borregos y somos nosotros los que estamos poniéndoselo fácil, estamos predispuestos a ello.

Llegan cuatro influencer se inventan la noticia le dan la vuelta a todo y como no se lee ni se busca la verdad aunque todo el mundo tenga al alcance de su mano internet. Pues no lo cerremos. Solo utilizamos nuestros smartphones para propagar el odio que cuatro influencer han fabricado.