Los ministros se defienden: - ¡Escuchen a la ciencia! Pero la ciencia es hacer preguntas, y preguntas, y más preguntas... Hasta encontrar la pregunta pertinente, la que ilumina una respuesta correcta.

Hay mucha gente que no entiende cómo puede ser que la ciencia no nos haya dado aún una respuesta a esta pandemia maldita. Sospechan que algo se nos oculta. No lo creo.

Los científicos son sabios ocho horas al día, y son personas normales a tiempo completo: opinan, barruntan, sospechan, se equivocan... Los científicos no son la ciencia, y la ciencia no son los científicos.

La ciencia avanza a su ritmo, lento. Seguro. No cien por cien seguro, pero sí lo más seguro posible.

Lento otra vez. Es el precio de arrancar una migaja de verdad al infinito oscuro.

Yo me hago una pregunta acerca de esta segunda ola de pandemia que estamos viviendo en España: ¿Por qué llevamos varios meses con un crecimiento del número de casos sostenido pero claramente no exponencial?

Sospecho que la respuesta puede ser importante.