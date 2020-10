Resulta difícil que en la época en la que nos encontramos y después de lo que tenemos encima, donde se nos exalta y anima a todos a estar unidos, puedan existir iscariotes que por unas cuantas monedas sean capaz de apuñalar al prójimo sin importarles los fuertes lazos de sangre que los une, y causar un terrible daño moral a personas ya de por sí condenadas a muerte por terrible enfermedad, y sobre todo a su esposa e hijo.

Luego vamos a misa los domingos y fiestas de guardar, y como Dios no ve todo solucionado, yo sólo me quejo de los daños morales, el dinero no me importa. Lástima que como yo no creo en la justicia divina, y para acudir a la humana no tengo fuerzas ni ánimos para restaurar mi honor, pues así quedara.

Si alguien se siente aludido, que sepa que sólo pienso en ellos cuando escribo esto.

*Pedro Gallego Marín es suscriptor de EL ESPAÑOL con un 70% de discapacidad y un grado de dependencia.