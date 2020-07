Les Misérables

No. En este artículo no voy a hablar de la novela del francés Victor Hugo, ni tampoco hablaré de la película que protagonizaron en 2012 Hugh Jackman y Anne Hathaway. Esta película de terror –porque no se puede catalogar de otro modo– que voy a tratar en el escrito de hoy la protagonizan algún que otro personaje muy conocido por todos nosotros. Para adentrarnos un poco más en la historia, tenemos que cerrar los ojos, coger nuestras maletas y perdernos en el País Vasco.

Ermua, País Vasco. Año 1995. Miguel Ángel Blanco se afilió a las Nuevas Generaciones del Partido Popular del País Vasco y conseguiría con mucha paciencia su acta de concejal. Le encantaba escuchar a su Ermua natal y las querellas de sus vecinos, era uno de esos hombres que fueron víctimas de sus propios quehaceres, así como Troya acabaría con Aquiles, la política terminaría con Blanco. Desde el criterio histórico –y real– Miguel Ángel Blanco fue secuestrado por la banda terrorista ETA el 10 de julio de 1997 con el fin de chantajear al gobierno de Aznar. El chantaje consistiría en obligar al gobierno acercar a los presos de ETA a cárceles del País Vasco, siendo la moneda de cambio la vida de Miguel Ángel. En esas 48 horas que los terroristas dieron a Aznar y a su ejército para pensar, España hizo clic.

Miguel Ángel no pudo escuchar el bullicio de millones de españoles en las calles, no pudo ver con sus propios ojos como España se levantaba y hacía cara a la dictadura del terror, nunca pudo sentir cómo los españoles hicimos lo único que podíamos hacer para que el bien se interpusiera en el camino del mal. Gritamos, mucho. Más que gritar, rabiamos. Pero fue inútil, en esa manifestación le suplicamos piedad a los despiadados, amor al hostil, paz al violento y misericordia al cruel. Tres terroristas acabarían asesinando con dos tiros en la cabeza a Blanco.

El 12 de julio se cumplen 23 años de su asesinato, y para los que no recuerden la fecha exacta no tendrán un presidente que se la recuerde en sus redes sociales. Tampoco a un vicepresidente que rememore esta barbarie. Se tendrán que acordar o bien por ellos mismos, por la fuerza de sus propias memorias, o bien por algún que otro post de la oposición o de algún diputado valiente.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son algunos de Les Misérables de los que yo sí que me quería acordar. Les reprocho a ellos, que a día de hoy son las personas sentadas en los asientos más prestigiosos de este país, para recalcar que no han de olvidar que hace 23 años, hubo una lluvia violenta y salvaje –como bien compuso Carlos Goñi– que cayó fría y sin compasión, hasta hacernos dudar de si existe Dios.