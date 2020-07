Por una alternativa liberal en España

La política española está desgraciadamente situada en los extremos. Frente a un gobierno manifiestamente mejorable de una izquierda que ha dejado de ser socialdemócrata para ser otra cosa, tenemos una derecha que se abraza cada vez con más pasión al discurso populista y radical. La derecha debería estudiar su propia historia y vería muy fácilmente cuando y con qué principios ha gobernado en España cuando lo ha hecho.

La derecha no veía ni de cerca una victoria electoral hasta la llegada de un entonces desconocido José María Aznar. El Aznar de entonces (recalco lo de el Aznar de entonces) situó a la derecha española en la centralidad política y apostó por ciertas ideas liberales. Solo así en el año 96 Aznar ganó las elecciones nada más y nada menos que a Felipe González. Y tras esos primeros cuatro años situados en la moderación y la centralidad política, el PP consigue una histórica mayoría absoluta en el año 2000.

La segunda legislatura de Aznar fue mucho más gris y creo que aún no se ha recuperado de la derrota electoral de su partido tras esa segunda legislatura. El candidato fue Rajoy, pero el castigo electoral sin duda fue por el comportamiento de Aznar, sobre todo en el tema 11-M. Después Aznar cometió por su enfado con Rajoy el error que fue precisamente su acierto cuando llegó a presidir el PP.

Aznar invitó a Albert Rivera a uno de sus think tank presentándolo como el futuro líder del centro-derecha. Después, iría a la tele a decir que Abascal era un hombre con “infinitas posibilidades”. El Aznar que se dedicó en su momento a unir todo el centro-derecha, fue el que destruyó esa unión. Por tanto el centro-derecha tiene que saber que o se une o no gobierna. Y cuando escribo centro-derecha no me refiero a Vox. De hecho, creo que si una derecha centrada y liberal no se desmarca claramente de una derecha ultra, nacionalista, proteccionista, autárquica y moralista tampoco gobernará nunca.

Aquí nadie tiene legitimidad para decirle a su rival político que ha pactado con su extremo, todos lo han hecho. Y el miedo (en bastantes cosas con razón) a la extrema derecha, hará que Sánchez gobierne muchos años si el centro-derecha no se desmarca de su extremo. El Aznar del 96 y también Rajoy llegaron a entender bien eso. Situaron a la derecha en la centralidad, supieron ver la complejidad de las Españas y gobernaron. Una derecha de fotos de Colón no gobernará nunca en España.

En España siempre que ha gobernado la derecha lo ha hecho desde la centralidad, desde ciertas ideas liberales, con una visión abierta a Europa y desde entender claramente la complejidad española. Cuando los españoles hemos visto una derecha conservadora, retrógrada, centralista, proteccionista y antieuropea, jamás ha gobernado. Casado o quien lidere en el futuro el PP debiera tener en cuenta todo esto. O volver a ser una alternativa de gobierno, o seguir en una larga travesía por el desierto.