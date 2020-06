Planteemos los hechos de manera objetiva:

1. Cualquier persona con la que te cruces por la calle te puede transmitir el coronavirus, ya que hay muchísimos asintomáticos que lo portan sin saberlo.

2. Las mascarillas quirúrgicas solo impiden que el que la lleva transmita la enfermedad, pero no impide ser contagiado.

3. Las mascarillas FFP2 son las que impiden tanto contagiar como ser contagiado.

Ante estos hechos probados, no hay que ser Einstein para concluir que en un escenario, como el actual, en el que la mascarilla no es obligatoria, la única forma segura de salir a la calle, y tener la certeza de que nadie te va a contagiar, es llevando una mascarilla FFP2.

Si las mascarillas fuesen obligatorias, bastaría con llevar una mascarilla quirúrgica, ya que con ella nadie podría transmitir la enfermedad, y así, no sería necesaria la FFP2 para evitar el contagio. Pero como la mascarilla es sólo recomendable, con la quirúrgica el contagio está asegurado, si te cruzas con alguien asintomático que no lleva mascarilla.

Pues bien, durante semanas las autoridades sanitarias desaconsejaron en un principio llevar ningún tipo de mascarilla, sólo para personas con síntomas y para los que estuvieran en contacto con enfermos, decían. Luego pasaron a contarnos que las mascarillas eran recomendables, pero no obligatorias. Más tarde, tuvimos que llegar a la espeluznante cifra de 25.000 muertos oficiales (muchos más los reales) para que dijesen que era obligatoria en el transporte público. Y a la hora de escribir este artículo (15 de mayo), por este atónito articulista, las mascarillas siguen sin ser obligatorias, y además las recomendadas por Sanidad y Consumo son las quirúrgicas (porque, según ellos, las FFP2 son demasiado profesionales, difíciles de utilizar y pueden molestar mucho al que la lleva).

Está claro que aplicando la lógica algo no cuadra, y sólo se me ocurren dos posibles explicaciones:

1. O estamos en manos de verdaderos ineptos, que con su negligencia han causado la mayor tragedia humana, económica y social de la historia reciente de España.

2. O bien, estamos en manos de seres malvados, sólo preocupados en cada momento por su interés político, que lo único que tratan es de salvar su culo ante la opinión pública, y que la tragedia que asola España es para ellos algo secundario, relativo y siempre supeditado a su supervivencia política. Vamos algo parecido a lo que decía el robot de la película Alien "Salvar a Sánchez e Iglesias tiene prioridad absoluta. Todas las demás consideraciones quedan anuladas".

Yo, personalmente, lo que me temo, es que las dos explicaciones no son excluyentes, si no que ambas son correctas.