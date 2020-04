Valiente es una palabra que siempre me ha gustado.

Llevo varios días escribiendo cartas de ánimo y aliento a las personas afectadas por toda esta locura, con el fin simplemente de sacarles una sonrisa durante un ratito o en algún caso, quién sabe, lo mismo darles un pequeño empujón hacia la esperanza. Siempre les digo que son unos guerreros y unos valientes.

Y parándome a pensar en lo mucho que significa para mí este término, me he dado cuenta de que valientes también vosotros.

Los médicos que trabajáis día y noche partiéndoos el lomo para que salgamos adelante sin rasguños, los enfermeros que cuidáis de los pacientes con el mismo cariño como si de un familiar vuestro se tratase y que nunca tiráis la toalla, auxiliares, celadores, servicios de limpieza de todos los hospitales.... De verdad que sois auténticos héroes.

Y es verdad que la gente que trabaja en el sector sanitario, no admite está palabra para definirles. Se les invade la boca de humildad y responden con un: "No somos héroes, solo personas normales y este es nuestro trabajo". Pero no entienden que para nosotros, no es solo "un trabajo" y ellos no son "personas normales".

Chita, Luci, Leo, Pilu, Tía Arancha, Mari Carmen, Marina por lo menos dejadnos deciros que sois unos valientes, que ojalá hubiera más personas así de generosas, dispuestas a entregar su vida por los demás. Mi más sincera enhorabuena, sois un ejemplo a seguir, y sobre todo tú, Tío Javier.

Por eso me gusta tanto la palabra valiente, porque dícese de aquel que actúa con valor y determinación en situaciones arriesgadas o difíciles. Y en la situación tan crítica en la que nos encontramos confiamos en que todos juntos tiraremos para adelante. Pero con vosotros siempre por bandera y como himno, VALIENTES.