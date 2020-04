Feliz Segundo Año Nuevo 2020

Todos hablamos del coronavirus y el estado de alarma, unos son pesimistas, otros optimistas, unos se quejan y otros le buscan la vuelta a la situación, y así con quejas por un lado y gestos solidarios por otro, van pasando los días. Y yo pienso y estoy seguro, que un día tarde o temprano todo esto se acabará, tendremos que volver a la normalidad, y claro habrá que celebrarlo y entre todos ayudar a que esto salga adelante.

Se me ocurre que podíamos hacer un borrado y cuenta nueva, olvidarnos de lo que llevamos de este año tan indeseable y empezar otra vez desde el principio, es decir volver a celebrar el Año Nuevo, volver a la Nochevieja, nos serviría de fiesta celebración por el fin del confinamiento domiciliario, nos serviría también para ayudar a rehacer la economía trastocada de los comercios de hostelería, o podríamos celebrar la Nochevieja en una fiesta familiar o entre amigos, en la que todos nos hiciéramos regalos y así de paso también reactivamos el comercio, si puede ser a la pequeña tienda de barrio que seguramente es la que más lo necesitará.

Nos compraríamos todos un traje o un vestido nuevo para la ocasión y así también ayudaríamos al textil, llamaríamos a Papa Noel o a los Reyes Magos y les pediríamos por favor que volvieran este año por segunda vez a traer un regalo a todos los niños (y mayores) que se han portado bien durante el confinamiento en casa, y nos haríamos la promesa de este año “sí”, este año voy a ir al gimnasio, que después de estas semanas tan sedentarias lo necesito, o definitivamente voy a aprender un idioma, o simplemente me comprometo a cambiar y ser mejor persona, más solidario y amable con mis vecinos, que he demostrado en estos días que lo he sido y puedo seguir siéndolo.

Estos días de arresto en casa vamos a dejarlos ahí, un paréntesis en nuestras vidas, y vamos a recomenzar el año con más ilusión y alegría.

¡Feliz 2º Año Nuevo 2020! sin corona-virus.