Ahora sí, ahora todo va a cambiar y por ello el comportamiento de los agentes económicos igualmente cambiará.

No se nos puede olvidar quiénes en el 2008 fueron los rescatados y los hundidos. No se nos puede olvidar que esa fórmula no ha funcionado y no se nos puede olvidar que los hundidos, de forma silenciosa y con anteojeras, fruto de la decepción, se han esforzado para intentar levantar de nuevo el estado del bienestar.

Porque la ciudadanía no perdonará de nuevo a la banca y a la clase política si realizan la misma función teatral, dramaturgos utilizando el miedo por coacción.

No se nos puede olvidar el arma de destrucción masiva que utilizó la banca contra autónomos, empresarios e hipotecados, cual fue, cerrar el grifo, no negociar, no solucionar y hundir, parar después hartarse de inmuebles, y venderlos a precio de saldo.

La banca y el Estado deben de aliarse por imperativo moral y ciudadano, deben rescatar lo que hundieron y no salvaron.

Para ello, las entidades bancarias no podrán ver la oportunidad, sino la obligación de solucionar, porque no se les puede olvidar que los hundidos dieron solución a su problema.

Ahora sí, ahora le toca a la banca.