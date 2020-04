Nuestro villano no era el típico de los cómics; nunca sabremos si tenía dos caras, si era un ser desdoblado, o si ese rostro angelical guardaba dentro al mismísimo diablo. Pero conseguimos vencerle, como se vence a un virus, dejando que pase. Y solo hubo que esperar a que, al igual que el personaje de Allan Poe, William Wilson, se enfrentara a sí mismo; porque el único que podía plantar cara a sus sombras era él mismo en un ataque de locura, o de cordura.

Y nos quedaremos con la duda de saber si ese ser obsesionado consigo mismo y con su otro yo guardaba algo bueno en su interior o, como 'Harvey dos caras' en El Caballero Oscuro, había sucumbido al mal convirtiéndose en el mismo diablo para vencerlo desde dentro. Y es que Harvey, la esperanza de Gotham, el caballero blanco, no solo no supo vencer al mal uniéndose a él, sino que se convirtió, al mismo tiempo, en su cómplice y en su víctima.

¿Es Pedro Sánchez un ser desdoblado que lucha contra su otro yo sin saber que no hay más yo que uno mismo? ¿Es nuestro ‘Excelentísimo Presidente’ un caballero blanco que no entendió que al mal solo se le vence si no aceptas sus reglas? ¿O es, simplemente, lo que todos sabemos que es? Un narcisista, cuyo rostro ya empieza a verse desfigurado, cuyo cuerpo se presenta cada vez más consumido, y que camino de convertirse en flor de narciso, y a falta de abrir sus pétalos, solo nos queda esperar a que deje de ser un capullo.