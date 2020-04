Cuando la pesadilla es estar despierto

Hace un par de días disfrutaba de un plácido sueño, sonó el despertador y, toda esta pesadilla en la que vivimos, me produjo una angustia tal que solo deseaba volver a dormir.

Reconozco que tardé en ser consciente de los riesgos que nos acechaban. Pero cuando las cifras de Italia comenzaron a dispararse, ya no tuve dudas, compartimos muchas cosas con nuestros vecinos, modos de vida, de relación, pirámide de edad, quizá características genéticas, que en esta infección nos pueden afectar. Siento especial cariño por Italia y, cuando su sufrimiento era palpable en cada imagen, entendí que debíamos actuar.

Ellos actuaron tarde, China sigue estando muy lejos a pesar de esta civilización globalista, pero no tiene sentido que ante los muertos de Italia no comprendiéramos cuál iba a ser nuestro futuro.

A pesar de todo el retraso global, la sanidad madrileña empezó a organizarse en febrero, a valorar las necesidades logísticas que podía necesitar llegado el caso y, el día 28 de febrero, ya se informó a todo el personal de mi hospital de los cambios que se empezaban a hacer y se anularon las reuniones, congresos y seminarios. 2 semanas antes del estado de alerta, 9 días antes del 8-M.

Dicho esto, que se busquen las responsabilidades cuando corresponda, pero que se recuerde para siempre.

Tranquilizar es bueno si la tranquilidad no va a determinar un cambio de actitud que necesitas, si estamos ante un tigre en un zoo debemos estar tranquilos porque hay medidas de protección adecuadas al riesgo. Si el tigre está suelto mejor que empecemos a soltar adrenalina para encontrar el modo de ponernos a salvo. En esta crisis primero nos dijeron que no era un tigre, era un gatito un poco uraño, luego que sí era un tigre pero no nos iba a atacar y, ahora, ya tenemos el tigre matando a familia y amigos.

Por favor, que los que todavía no tienen el tigre cerca cierren bien sus puertas para que no entre. No se dejen engañar por quien diga que Madrid está desbordada porque había destruido la Sanidad pública, es mentira, esto desbordará cualquier sanidad, es el avance del tigre lo que hay que parar.

No se dejen engañar por quien diga que solo los vulnerables tendrán efectos graves, primero, porque esos vulnerables pueden ser su padre o hermano de 65 años con hipertensión y diabetes que esperaba feliz su próxima jubilación y, segundo, porque es un virus con mecanismos de acción mucho más complejos y agresivos que otros y por ello puede afectar a ciudadanos jóvenes sin patologías previas y provocar su muerte.

También es importante señalar algo, cuando se decide, ante la falta de recursos, a quién conectar a un respirador y se opta por el más joven, el motivo no es que este tenga mayor esperanza de vida, el motivo es porque, al igual que en un accidente con distintas víctimas primero debemos atender al que tiene mayor probabilidad de supervivencia, en este caso, la edad por sí misma confiere una fragilidad que determinará, en esas formas más agresivas, una peor respuesta al mejor tratamiento disponible.

Para terminar, aislarnos, para que cuando acabe la pesadilla podamos ser más los que nos abracemos.