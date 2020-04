El Gobierno puso la corona al virus el 8-M

Dice el Código Civil, en su art. 1902: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. La cuestión que a día de hoy me planteo es: ¿quién va a reparar todo el daño causado por esta crisis del coronavirus?

Es evidente que el presidente del Gobierno no ha creado el virus, pero sí ha ayudado por acción u omisión a su propagación, interviniendo (como indica el precepto legal citado) culpa y negligencia, no sólo no ha actuado en tiempo y forma tomando medidas a la altura de su cargo, sino que ha invitado a la gente a continuar haciendo vida normal, riéndose -literalmente- de la propagación del virus y de sus consecuencias.

Por hacer un poco de memoria (reciente por el tiempo transcurrido, pero lejana por la cantidad de información que vemos a diario) nadie olvida las frases de los miembros del Gobierno invitando a todos los ciudadanos a ir a la manifestación del 8–M, pero no sólo invitando, sino también culpando y reprochando a aquell@s que temían ir por el propio coronavirus.

Igualmente, no hay que rebobinar mucho en nuestro recuerdo, para traer a colación frases catastróficas dictadas por parte del Gobierno (en su caso de los miembros de los Centros de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias), en el que se nos afirmaba rotundamente que en España no iba a haber un número significativo de casos, sino más bien iba a quedar en algo “anecdótico”, todo esto acompañado de risas y chistes que estaban totalmente fuera de lugar no sólo por el momento en el que nos encontrábamos, sino por la persona, o mejor dicho, el cargo que representaba esa persona en el momento de su promulgación.

Dicho lo anterior, resulta evidente que a día de hoy el número de casos infectados (según se indican desde fuentes del Gobierno), son más de 70.000 (sumémosle unos cuantos miles más, que le aseguro que no nos vamos a equivocar), no pueden considerarse como algo anecdótico o insignificante, casos que se van a ir multiplicando de forma exponencial por el simple hecho de la negación continada e insistente por parte del Gobierno de la gravedad del asunto, para que todo el mundo saliera a la calle a manifesarse el 8-M.

Me pregunto yo: ¿si yo como Abogado me equivoco en el ejercicio de mi profesión debo responder, o si un médico, un arquitecto o un constructor se equivocan en el desarrollo de su profesión deben responder igualmente, quién va a responder ante semejante despropósito?

El Código Civil regula claramente esta situación jurídica, de manera que, entendiendo que en la acción del Gobierno interviene culpa o negligencia, éste deberá responder, quedémonos en la responsabilidad civil, porque si acudimos a la responsabilidad penal, ya estaríamos hablando de penas privativas de libertad, que lo dejo, en su caso, para otro artículo.

En consecuencia de todo esto, espero que aquel que apela de forma reiterada a la responsabilidad de los ciudadanos, actúe en consecuencia y responda frente a los mismos, pero no políticamente, sino legalmente, que es cómo se deben resolver estas situaciones.

Querido Gobierno, el pueblo español va a salir de ésta, pero no por vuestra gestión, que es la que nos ha conducido hasta aquí, sino por la solidaridad de nuestros ciudadanos y demostraremos una vez más la gran nación que somos, que podríamos ser aún más grandes sin incompetentes como ustedes.

Ánimo a todos, saldremos de ésta, pero una vez fuera, vamos a hacer que respondan todos y cada uno de los que no han evitado esta situación.