Mi querida España:

Siento comunicaros que hoy no saldré a aplaudir;

he perdido la fuerza para unir fuerzas;

porque no entiendo cómo habéis caído en la trampa de los de siempre;

de los que aprovechan un momento como este para crear tensión en las calles;

o mejor dicho, en los balcones.

Porque este no es el momento de dividirnos, de tensionarnos, de enfadarnos…

Y lo han vuelto a hacer; los de siempre.

Ya habrá tiempo de rendir cuentas al Rey, o a su padre, o a los dos.

Pero este, desde luego, no es el momento.

Es el momento de salvar vidas; vidas, muchas de ellas, que no estarían en peligro si se hubiesen tomado las decisiones correctas en el momento correcto, pero no lo hicieron.

Y ellos lo saben; y por eso lanzan esta cortina de humo, para que apuntemos en la dirección equivocada.

Porque tampoco era el momento de celebrar un 8-M que provocará más muertes de las que justificaban su convocatoria;

y no sacáis a vuestros balcones vuestras vajillas por eso.

Y por eso, hoy, no saldré a aplaudir.

Porque me habéis decepcionado, porque es momento de plantar semillas, y no de colgar de un árbol.

Ya habrá tiempo para eso; y os aseguro, que cada mascarilla de menos será una soga de más.

Y os espero ese día, que no es hoy, para rendir cuentas a los que actuaron tarde y mal, a los que no cumplirán sus promesas, a los que abandonaron a los autónomos, a los trabajadores, a los sanitarios y a todos nosotros.

Y cuando eso acabe, hablaremos del Rey.