Breve apunte sobre el amor

Cuando sientas que su amor no es verdadero,

no te ofendas, pues tampoco es ludibrio,

nadie sabe dónde está el equilibrio,

ni, en qué ojos, la venda del arquero.

No se regala amor como en los cuentos,

hácese, es carne el verbo eficiente,

pero cuida que mane de una fuente

donde puedas obviar los sedimentos.

Amor es corazón vestibular,

superficie que late en la figura,

sístole que te aprieta la cintura

y la expande sublime y seminal.

Si acaso sientes vana su alegría,

dudas porque el amor poco te dura,

la amistad de Epicuro tu procura,

te dará la mejor filosofía.