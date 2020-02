Un camino para volver. El mundo del autónomo, capítulo I

A veces no siempre hay un camino para volver, o al menos tú no lo ves. Esto es lo que piensa el autónomo, cuando se ha lanzado a cumplir su sueño.

Esta semana hablaba con una persona que lleva con su negocio algo más de dos años, y me comentaba que aún no está tranquila ya que son muchos pagos y mucho el dinero invertido, y aunque la caja no va mal, es complicado estar tranquila.

Después de esta conversación, me dio por pensar. A veces el autónomo no ve un camino para volver en el caso de que falle, de que le vaya mal, no ve una mano amiga que le ayude en los momentos difíciles. Esta indefensión provoca, por ejemplo, que se mantengan clientes sin obtener beneficio, o que te dan más quebraderos de cabeza que alegrías, a veces se mantiene un local alquilado a pesar de los problemas que te pone el dueño, por miedo a cambiar, a veces soltar nos da miedo. El autónomo se siente solo y no ve un camino, ni por el que poder volver, ni tan siquiera por el que seguir avanzando.

Me pregunto por qué tengo que trabajar tantas horas al día para obtener beneficios, para ser rentable, y no siempre tengo respuestas. El noventa por cien de las veces me culpo a mí misma por mi mala organización, pero eso generalmente es cuando no lo pienso con calma, cuando no pienso en todo lo que he hecho en el día. Al ser autónoma, y en este caso trabajar prácticamente sola, cualquier problema que te surja te lo tienes que resolver tú, hasta la cosa más absurda.

Hay veces que te pasas el día negociando con la agencia de transporte un envío recurrente que vas a tener que hacer, o has pensando en hacer unas carpetas con tu logo para entregar a tus clientes, pero tampoco puedes hacer una inversión muy grande por lo que buscas la mejor opción. Y pasan, las horas pasan, y parece que el día acaba demasiado pronto y no ves resultados en tu trabajo de hoy, crees que no has sido productiva. Pero es mentira, has hecho mucho.

Has sabido gestionar cosas que seguramente si estuvieras contratada en una empresa, alguien lo haría por ti. Se aprenden muchas cosas siendo autónoma, te vuelves muy resolutiva, aprendes a enfrentarte a cosas que a veces ni te imaginas, te ves haciendo cosas, que sabes que no tienes ni idea pero sabes que tienes que hacerlo, y lo acabas haciendo.

Y todo eso al final, suma, y mientras siga sumando no hay que tirar la toalla, aunque pienses que no hay camino para volver, para volver a esa tranquilidad que antes tenías, a ese pelo sin canas, a ese fin de semana sin pensar si al final te aceptarán ese presupuesto…. La verdad es que sí, sí hay camino para marcharse, sí hay camino para dejar todo atrás, pero debes pensar en seguir siempre hacia delante, una derrota no quiere decir que hayas perdido la Liga, una caída no quiere decir que no te puedas levantar un mal día no quiere decir que sea una mala semana.

Así que sólo te puedo recomendar que siempre hay que seguir hacia delante, incluso cuando te dan una patada, lo único que están haciendo es impulsarte para seguir tu camino.