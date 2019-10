Ya tenemos guión para la nueva tragicomedia española

A veces pienso que vivimos dentro de una película cuando leo ciertas noticias que creo, no me gustaría pensar que acabaran convirtiéndose en realidad.

La última que he leído hoy es que "los inspectores de Hacienda quieren actuar de incógnito para entrar en las empresas y obtener pruebas". La verdad es que así tal cual, leyendo sólo el titular, está claro que podría ser la trama de una película, a ser posible española.

Lo primero que he hecho ha sido imaginarme a los inspectores de hacienda de incógnito intentando meterme en la película desde el primer momento, pero ha resultado que la tragicomedia no era de mi gusto.

¿De verdad que vamos a llegar a esto? ¿De verdad que las administraciones públicas creen que la mejor manera de recaudar es asaltando las empresas en busca de pruebas? Nos meten a todos en el mismo saco, con un único fin, recaudar. ¿Qué educación estamos dando a nuestros hijos cuando les expliquemos que en España si decides emprender te convierte en un defraudador?

Cada vez las obligaciones fiscales son mayores, los controles no sólo sobre los empresarios, si no también sobre los empleados, como el registro horario, van en aumento, y sin opción a respirar. No sería mejor hacer una política que facilitara a todo el mundo que quisiera emprender sin puñaladas traperas, sin miedo a deducirse un gasto, sin miedo a contabilizar una factura mal, sin miedo a buscar ayuda en otros compañeros, sin miedo a que puedas prestar dinero a tu propia empresa sin pagar interés por ello, pero en cambio si puedo comprar un banco por valor de 1 euros… ¿Estamos locos? Emprender, según el diccionario de la RAE es “acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”.

Entiendo que el gobierno también se ha leído la definición del diccionario de la RAE y ha pensando que la dificultades de los negocios las van a poner ellos directamente, pero se les ha olvidado leer la definición de la palabra ayudar “prestar cooperación, hacer un esfuerzo, poner los medios para el logro de algo”.

Por último aclaro el significado de tragicomedia según la RAE: "Obra dramática con rasgos de comedia y de tragedia".